وزير الخارجية الإيراني: العقوبات الامريكية تمنع ايران من التصويت في الأمم المتحدة!

الوقت-أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة إن الديون هي السبب الوحيد لتعليق تصويت إيران في الأمم المتحدة.

وفي سلسلة تغريدات له على تويتر أضاف ظريف أن الولايات المتحدة تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت في الأمم المتحدة. موضحاً أنه "كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".

كاشفا أن الولايات المتحدة منعت إيداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.

يذكر أن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة. كما رأى أنه "ثمة ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقات لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حل".

وفي وقت سابق، وضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة إيران في قائمة الدول المتأخرة عن تسديد التزاماتها لميزانية المنظمة مع عدد من الدول الأخرى.

ويؤدي هذا الإجراء، إذا ما استمر لعامين، إلى فقدان الدولة العضو في المنظمة الدولية حقها في التصويت على قرارات الجمعية العامة.