المغرب يؤجل اتفاقيات التطبيع في انتظار موقف بايدن

الوقت- كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن المغرب ينتظر موقف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وأيضاً إتمام عملية فتح قنصلية الولايات المتحدة في مدينة الداخلة، ليُنفذ اتفاقيات التطبيع، أهمها فتح خط طيران مباشر بين تل أبيب والدار البيضاء.

الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان قد أكد على قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماتِه قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2021، إلا أنه لحدود اليوم 21 يناير/كانون الثاني 2021، لم يتم فتح مكاتب اتصال إسرائيلية في المغرب، ولا حتى استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين، ولا إتمام فتح القنصلية الأمريكية في مدينة الداخلة جنوب المغرب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يصدر عنه أي موقف لحد الآن بخصوص اعتراف سالفه دونالد ترامب بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وإعلانه عزم فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة، رغم أن هذه الخطوة لم تتم لحد الآن.