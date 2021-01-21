منظمة حقوقية فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!

الوقت-دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان نشر مساء اليوم الخميس، الى فتح تحقيق "سريع ومحايد" في ضربة جوية فرنسية أدّت إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل في وسط مالي.

وبحسب البيان فان سكان محليون وجمعية تابعة لـ"إثنية الفولاني" يؤكدون أن الضّربة قتلت 20 شخصاً خلال حفل زفاف في قرية بونتي في 3 كانون الثاني/يناير.

بدورها قالت السلطات الفرنسية والمالية إنّ "طائرات حربية فرنسية استهدفت عشرات المسلحين وقضت عليهم وأنه لم يكن هناك زفاف أو نساء وأطفال".

كما أعلن الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة جوناثان بيندنولت، وفق بيان، أنّ "الادعاءات الخطيرة التي تتحدث عن مقتل مدنيين بضربات جوية يجب أن تخضع لتحقيق سريع بهدف تحديد مدى شرعية الضربات استناداً إلى قوانين الحرب".

وقالت المنظمة إنّها تحدثت مع ثلاثة من سكان بونتي، أكّد كل منهم أنه كان هناك حفل زفاف وأنّ "الرجال كانوا مجتمعين بشكل منفصل عن النساء والأطفال بسبب تدابير الفصل بين الرجال والنساء".

وأضافت المنظمة أنّ محاوريها الثلاثة "أوضحوا أن الزفاف كان مخططاً له منذ أكثر من شهر وأن أشخاصاً أتوا من مدن وقرى أخرى للمشاركة به".

وسبق أن طلب الاتحاد الدولي من أجل الحقوق الإنسانية، والجمعية المالية لحقوق الإنسان، فتح تحقيق مستقل بالمسألة.