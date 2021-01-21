هذه هي الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الطيران!

الوقت-قالت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، بأن 32 شهيداً و 110 جرحى قد سقطوا إثر تفجيرين انتحاريين وقعا ظهر اليوم في سوق شعبية ببغداد.

وبحسب وسائل إعلامية عراقية أن "ساحة الطيران" في بغداد عادة ما تكون مكتظة في الساعة التي حصل فيها التفجيران، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن.

وعقب الانفجار، ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

ومحلياً، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن "مشهد اليوم أعاد الى الذاكرة سنوات إيغال العصابات الإرهابية في دماء أبناء شعبنا".

وأكد الفياض أن "محاولات الإرهاب الخائبة لن تنال من عزيمة شعبنا، ومن قدرات القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين انهوا خرافة داعش، وأن قوات الحشد بمختلف صنوفها بالمرصاد ولن تسمح بأن تكون مدننا مستباحة من قبل الإرهاب".