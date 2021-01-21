النائب العام التمييزي اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان بشأن قضية اختلاسات كبيرة

الوقت-قام القاضي غسان عويدات، النائب العام التمييزي اللبناني، صباح اليوم الخميس باستدعاء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلّمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخصّ سلامة وشخصين مقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وسلامة.

وبحسب وسائل إعلامية لبنانية، فان المراسلة تطرقت إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق التحقيقات، قالت أوساط قضائية بأن الحكومة السويسرية أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان، متعلق بالتحقيق الجنائي الذي تجريه لجنة السياسية النقدية السويسرية بشأن تبييض الأموال.

وأضافت مصادر أخرى بأن عويدات التقى اليوم سلامة في مكتبه في قصر العدل لمدة ساعة. وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إنّ عويدات أبلغ سلامة فحوى كتاب المدعي العام السويسري. ونقل عن سلامة أنّه "سيتوجه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إليه".

وفي بيان عقب اللقاء، أفاد سلامة عن أنّه قدّم إلى عويدات "كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري"، مضيفاً "جزمت له بأنّ أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".

وبحسب المصدر القضائي، أبلغ سلامة عويدات أنّ "مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ العام 2002 لتمويل شركة أسّسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمّت من حساباتهما الخاصة".

ومن المقرر أن يطلب عويدات، وفق المصدر ذاته، من "مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كلّ حوالة وتاريخها"، على أن يردّ على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة.

وتطلب المراسلة، وفق ما شرح مصدر قضائي لـ"فرانس برس" الثلاثاء، تزويد الجانب السويسري بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها".