المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض: سنسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران

الوقت-ذكرت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ظهر اليوم في أول إحاطة صحافية لها، الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي جو بايدن، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية أثناء ترشحه لمنصب الرئيس.

وقالت جين ساكي أنه كان من بين الإجراءات، أوامر بشأن جائحة كورونا هدفها حمل المزيد من الأميركيين على ارتداء الكمامة، قائلةً إن "الرئيس أطلق تحدي الـ100 يوم في ارتداء الكمامة".

وذكرت ساكي بأمر بايدن بالتراجع عن انسحاب إدارة ترامب من منظمة الصحة العالمية. وقالت إنّ الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الصحة في أميركا، "سيشارك عن بعد في اجتماع منظمة الصحة العالمية، كرئيس لوفد الولايات المتحدة". كما أشارت إلى "التحرك الفوري لمواجهة الأزمة" بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن، وإيقاف مدفوعات قروض الطلاب مؤقتاً.

هذاو وقع بايدن على أوامر بشأن تغيّر المناخ، وعاد إلى اتفاق باريس للمناخ، فضلاً عن أوامره بشأن المساواة العرقية "لاستئصال العنصرية النظامية من البرامج والمؤسسات الفيدرالية"، و"إنهاء سياسة حظر المسلمين المتجذرة في العداء الديني وكراهية الأجانب"، و"وقف المزيد من الإنفاق على بناء جدار على الحدود الجنوبية" مع المكسيك.

وحول البرنامج النووي والاتفاق مع ايران، قالت ساكي إن الإدارة الأميركية "تتوقع بالتأكيد أن يكون هذا جزءاً من المناقشة مع نظرائه أو القادة الأجانب من شركاء وحلفاء".

وتابعت: "الرئيس أوضح أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إطالة القيود النووية على إيران وتعزيزها، ومعالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية"، وأنه يجب أن تستأنف إيران الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل المضي قدماً.