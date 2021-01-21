الرئيس الايراني يدشّن أكبر مصفاة للغاز في المنطقة

الوقت-دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم الخميس، بحضور حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإيرانية، افتتاح "مصفاة بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان، والتي تعتبر أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالات الإيرانية، فقد قال المدير التنفيذي لمصفاة بيد بلند، محمود أمين نجاد، خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت عبر الفيديو وحضرها وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، إنه "رغم الحظر الأميركي الجائر، فقد نجح المتخصصون من أبناء إيران الإسلامية في إنجاز هذا المشروع ليكون أكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة".

واعتبر أمين نجاد، أن هذه المصفاة التي تظهر كفاءة المختصين الإيرانيين، أنشئت في غضون 36 شهراً فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار.

وتابع أن "مصفاة بيد بلند للغاز قادرة على استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفظ الخام في 3 محافظات، هي خوزستان وكهكيلوية وبوير أحمد، جنوب غرب، وبوشهر، جنوب، ومن ثم تحويله إلى الغاز المفيد".

وتابع المسؤول بوزارة النفط الإيرانية، أن عمليات إنشاء مصفاة بيد بلند، كلّفت ماريزيد عن ألف كم من أنابيب نقل الغاز؛ وهو حالياً ثالث أكبر مشروع في العالم.