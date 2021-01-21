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أخبار

عدد من منظمات المجتمع المدني تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

عدد من منظمات المجتمع المدني تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

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أخبار

عدد من منظمات المجتمع المدني تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

الخميس 7 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
عدد من منظمات المجتمع المدني تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله
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الوقت- أدانت خمسون منظمة مجتمع مدني ومؤسّسة حقوقية وإغاثية ونقابة ومركز ومبادرة يمنية، قرار الإدارة الأمريكية السابقة تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وأكدت في بيانات منفصلة أن القرار ستكون له تداعيات كارثية على الوضع الإنساني باليمن وجهود السلام والاستجابة الإنسانية .. محملة الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن التداعيات الناتجة عن القرار.

وأشارت إلى ممارسات الإدارة الأمريكية الإرهابية بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات من خلال العدوان والحصار المنافي لكل القيم والتشريعات الدولية.

وأوضحت المبادراتُ والجمعيات والمؤسّسات والمنظمات أن عزمَ الإدارة الأمريكية تصنيفَ أنصار الله ما يسمى بقائمة الإرهاب ليس إلا من باب الحصول على مكاسبَ سياسيةٍ واقتصادية من الرياض التي باتت تجهز للترتيبات الأخيرة لإعلان التطبيع مع كيان العدوّ الصهيوني.

وأكدت أن إدارة ترامب كانت تسعى لإفراغِ ما تبقى في خزينتها العدوانية التي علمت خلال الأربع السنوات الماضية على تغذية الحروب والاقتتال في المنطقة وارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا والعديد من البلدان الإسلامية.

كما أكدت المؤسّساتُ في بياناتها رفضَها القاطعَ للقرار الأمريكي ضد أنصار الله .. معبرة عن استهجانها لإدراج أية دولة أَو منظمة أَو مكون وكل مَن يعادي أمريكا في قوائم الإرهاب الأمريكية.

وأشارت البيانات إلى أن الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ وإسرائيل مصدرُ الإرهاب والاستكبار، وهما من يصدِّرُ الإرهاب للعالم .. مؤكدة أن الولايات المتحدة خَاصَّة في فترة ولاية ترامب هي الأكثر إرهاباً ورعايةً للإرهاب في العالم.

ودعت البياناتِ الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن وجميعَ المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى أن تقفَ موقفاً مسؤولاً رافضاً لهذا القرار المتهور غير المسؤول.

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منظمة مجتمع مدني منظمة إرهابية أنصار الله

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