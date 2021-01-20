موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 7 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟ عقب الجدل الكبير الذي أثاره توقيع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخوانيّ في المغرب، سعد الدين العثماني، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، تحدثت مصادر قياديّة في الحزب المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، أن قياديين أحدهما جمد عضويته وآخر

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات الوقت- هناك تغيير واضح في نظرة الصهاينة إلى جيشهم الاسرائيلي، وهذا أمر لم يكن معتاداً في السابق، وهذا ما أكده نوعام أمير الخبير بشؤون الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، بتقريره في صحيفة "مكور ريشون"، موضحاً: أن ...

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية الوقت- بعد ثلاث سنوات من أزمة مجلس التعاون الخليجي، بدأت مؤخراً تحركات الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات لتهدئة التوتر مع قطر، عرفت بعملية "المصالحة العربية

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

أخبار

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

الوقت-وجهت وزارة الخارجية الصينية، مساء اليوم الأربعاء، انتقاداً لاذعاً لوزير الخارجية الأميركي

إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟ الوقت-أعلنت وسائل إعلامية اسبانية أنه قتل على الأقل شخصين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار

دارفور السودانية على طاولة مجلس الأمن الوقت-أعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم أنه بصدد عقد اجتماعا طارئاً لبحث الوضع في دارفور بطلب

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟ قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل

"قسد " والجيش التركي يتخنقان الحسكة والأهالي يستنجدون الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية مساء اليوم الأربعاء أن قوات قسد المدعومة من أمريكا ضاعفت

ترامب: سأعود لكم من جديد! الوقت-قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اثناء مغادرته للبيت الأبيض أنه

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً الوقت- حملت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، حكومة الكاظمي، مسؤولية عدم التحرك ازاء التدخلات الاميركية في الشأن العراقي، لافتة الى ان تدخلات اميركا وعقوباتها على بعض الشخصيات العراقية يجب ان تقابل برد فعل حكومي سواء في ظل سلطة ترامب او بايدن.

أنصار الله: المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم الوقت- أكّد الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أنّ المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم، وأكّدوا أنّ أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا، مضيفًا أنّ شعبنا مستمر في الرد على العدوان السعودي وهذا الموقف الطبيعي.

مجدداً.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة الوقت- قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مدفعي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة المحتلة.

روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني ان ما ننتظره من الادارة الامريكية الجديدة هو العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون و إزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الأدارة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية.

محادثات هاتفية بين ظريف واوغلو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين الوقت- أجرى وزيرا الخارجية الايراني والتركي محمد جواد ظريف ومولود جاويش اوغلو، محادثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف الوقت- حذر الخبير الامني في العراق امير عبد المنعم الساعدي، من محاولات اميركية لاعادة تدريب عناصر وقيادات داعش الارهابي في قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية، من اجل اعادة ارسالهم الى العراق عبر نقلهم الى قاعدة عين الاسد.

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية الوقت- شهدت مديريات محافظة الحديدة اليمنية، أمس الثلاثاء، وقفات قبلية مسلحة ومسيرات غاضبة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية، وإعلانا للنفير العام ردا على تصنيف أنصار الله ” جماعة إرهابية”.

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟ الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية أن أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي نشروا تقريراً،

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟ الوقت-أعان حزب الله العراق على لسان المتحدث العسكري باسمه، جعفر الحسيني،

سويسرا تتعقب رياض سلامة وتطلب مساعدة القضاء اللبناني! الوقت-قال مصدر قضائي لبناني رفيع، صباح اليوم في حديث له مع وكالة فرانس برس، أن القضاء اللبناني

مصدر روس: السلطات الأميركية قطعت الاتصالات عن قنصليتنا في نيويورك الوقت-قال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في حديث له مع

الجيش الجزائري يجري مناورات ضخمة على حدود المغرب فما هو السبب؟ الوقت-أعلن مكتب الرئيس الجزائري في بيان له ظهر اليوم، ان الجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية بر

الكاظمي يحدد موعد الانتخابات العراقي الوقت-نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ظهر اليوم الثلاثاء،

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض لوقت-أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ظهر اليوم الثلاثاء في بيان لها، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون

مجدداً.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً

بعد التطبيع..هل حان موعد جني الثمار الصهيونية؟

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

دارفور السودانية على طاولة مجلس الأمن

"قسد " والجيش التركي يتخنقان الحسكة والأهالي يستنجدون

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

سياسة القمع في السعودية.. منظمات حقوقية تعرب عن قلقها إزاء استمرار إعدام الأطفال

إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!

إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية

طهران تحتضن مؤتمر "القدس تجمعنا"..المقاومة مستمرة ولن تخضع لأي متغيرات

محادثات هاتفية بين ظريف واوغلو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

وسائل إعلامية أمريكية: هكذا سيدعم بايدن الاقتصاد الأمريكي!

محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية

الاحتلال الأمريكي يرسل 60 آلية محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

صحيفة عبرية تكشف عن مناورة علنية مشتركة بين سلاحي الجو الصهيوني والإماراتي

إف.بي.آي: احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات

استئناف الرحلات الجوبية بين مطار بيروت ومطار حلب الدوليين

اشتباكات في اريزونا توقع قتلى وجرحى

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله الدقيقة يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجيّة لـ"إسرائيل"

أسباب الاستقالات المتكررة لحكومات الكويت؟

عدوان جوي على مواقع للجيش العراقي في منطقة جرف الصخر

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

السعودية: ضريبة القيمة المضافة ترفع التضخم إلى 3.4% في 2020

كتائب حزب الله العراقي: قصف السفارة الامريكية في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

الأربعاء 6 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

الوقت-وجهت وزارة الخارجية الصينية، مساء اليوم الأربعاء، انتقاداً لاذعاً لوزير الخارجية الأميركي

مواضيع ذات صلة

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

الطائرات المسيرة الأمريكية والصينية والتركية تتساقط كالذباب في السماء اليمنية + فيديو وصور

أهداف تركيا والصين من العلاقات التجارية في عام 2021.. هل تجنح أنقرة إلى بكين؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-وجهت وزارة الخارجية الصينية، مساء اليوم الأربعاء، انتقاداً لاذعاً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واصفةً إياه "بالكاذب والمخادع"، مضيفةً أنها ستسعى للتعاون مع إدارة الرئيس جو بايدن المقبلة.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: "كذب بومبيو كثيراً في السنوات الأخيرة، وهذه مجرد كذبة أخرى فجة".

وتابعت هوا تشون ينغ أن "هذا المسمى بالقرار من جانب بومبيو هو مجرد حبر على ورق. هذا السياسي الأميركي معروف بالكذب والخداع ويجعل من نفسه أضحوكة ومهرجاً".

وكان بومبيو، الذي أطلق العنان لوابل من الإجراءات ضد الصين في الأسابيع الأخيرة له في المنصب، قد أعلن أمس الثلاثاء أن إدارة ترامب قررت أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بقمعها المسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ".

لكن مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال أمس الثلاثاء إنه يتفق مع تقييم بومبيو بخصوص "الإبادة الجماعية".

وتابع في كلمة في الكونغرس: "إدخال الرجال والنساء والأطفال إلى معسكرات احتجاز، ومحاولة التأثير فيهم وإعادة تعليمهم حتى يصبحوا مؤيدين لأيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، كل هذا يظهر سعياً لارتكاب إبادة جماعية".

ورداً على سؤال حول تصريحات بلينكين، أعطت هوا الإدارة القادمة "ميزة الشك" لكنها حذرت من أن الصين لن تقبل استمرار انتقاد سياستها في شينجيانغ.

وقالت هوا: "نأمل في أن تعمل الإدارة الجديدة مع الصين بروح الاحترام المتبادل والتعامل بشكل لائق مع الخلافات، وإجراء المزيد من التعاون المثمر للجانبين في مزيد من القطاعات".

وسُئلت هوا عما إذا كانت ستفتقد بومبيو بعد مغادرته منصبه اليوم، فأجابت: "بالطبع، كنا نستمتع بعرض مجاني يومياً. لكنني أتصور أن الضرر الذي ألحقه بصورة وسمعة الولايات المتحدة لا يمكن تداركه ويصعب معالجته".

وكانت الصين قد شبّهت وزير الخاجية الأميركي بـ"حشرات سرعوف تحاول دون جدوى وقف عجلة التاريخ"، بعد فرض عقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أميركا الصين مايك بومبيو جو بايدن دونالد ترامب الإيغور

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي