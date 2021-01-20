إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية اسبانية أنه قتل على الأقل شخصين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد، يعتقد أنه ناجم عن تسرّب للغاز.

وبحسب تغريدة لأجهزة الطوارئ السبانية فان "شخصين قتلا جراء الانفجار، وأصيب آخر بجروح خطيرة، فيما يعاني 6 أشخاص من جروح طفيفة".

وأبلغ شاهدان وكالة "رويترز" بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً، وأضافا أن عاموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

وأعلن رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث ألميدا للصحافة، أنه كان هناك "انفجار غاز في المبنى"، فيما انتشر في المكان مئات من عناصر الشرطة والإغاثة.

وأرسل إلى المكان 9 طواقم إطفاء و11 سيارة إسعاف، فيما ملأ مئات عناصر الشرطة والإغاثة الشارع الذي كان مغلقاً تماماً أمام المشاة والسيارات، كما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".