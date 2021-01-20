بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

الوقت-قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق مع إدارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن التخلّي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين "إيرباص" و"بوينغ". إذ فشلت الحكومة البريطانية سابقاً في التوصل إلى اتفاق مع إدارة دونالد ترامب.

وبحسب وسائا إعلامية بريطانية فقد قال الناطق باسم الوزارة إنّ "المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في أسرع وقت ممكن لإيجاد حل يناسب الطرفين".

وتابع "نريد إزالة هذه التعريفات الجمركية غير العادلة على الصادرات البريطانية من أجل التمكن من توثيق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة والانتقال إلى المرحلة التالية"، أي التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والحليف الأميركي بعد "بريكست".

وكانت المملكة المتحدة قد بادرت في كانون الأول/ديسمبر إلى الإعلان عن تخليها عن التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية في سياق النزاع بين "إيرباص" و"بوينغ" آملة في الحصول على معاملة بالمثل.

وأصبح هذا القرار سارياً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، بمجرد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

أما في ما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة حذرة بشأن الجدول الزمني ولم تعد تحدد موعدا، بعدما كانت تأمل في إبرامه خلال العام 2020.

كما كان الرئيس المنتخب جو بايدن، أثبط التوقعات بشأن اتفاق مع المملكة المتحدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر بتصريحه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه لا يريد إبرام اتفاق تجاري جديد مع أي جهة على المدى القصير، من أجل إعطاء الأولوية للاقتصاد الأميركي.