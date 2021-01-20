موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 6 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟ عقب الجدل الكبير الذي أثاره توقيع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخوانيّ في المغرب، سعد الدين العثماني، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، تحدثت مصادر قياديّة في الحزب المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، أن قياديين أحدهما جمد عضويته وآخر

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات الوقت- هناك تغيير واضح في نظرة الصهاينة إلى جيشهم الاسرائيلي، وهذا أمر لم يكن معتاداً في السابق، وهذا ما أكده نوعام أمير الخبير بشؤون الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، بتقريره في صحيفة "مكور ريشون"، موضحاً: أن ...

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية الوقت- بعد ثلاث سنوات من أزمة مجلس التعاون الخليجي، بدأت مؤخراً تحركات الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات لتهدئة التوتر مع قطر، عرفت بعملية "المصالحة العربية

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

أخبار

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل

ترامب: سأعود لكم من جديد! الوقت-قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اثناء مغادرته للبيت الأبيض أنه

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً الوقت- حملت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، حكومة الكاظمي، مسؤولية عدم التحرك ازاء التدخلات الاميركية في الشأن العراقي، لافتة الى ان تدخلات اميركا وعقوباتها على بعض الشخصيات العراقية يجب ان تقابل برد فعل حكومي سواء في ظل سلطة ترامب او بايدن.

أنصار الله: المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم الوقت- أكّد الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أنّ المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم، وأكّدوا أنّ أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا، مضيفًا أنّ شعبنا مستمر في الرد على العدوان السعودي وهذا الموقف الطبيعي.

مجدداً.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة الوقت- قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مدفعي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة المحتلة.

روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني ان ما ننتظره من الادارة الامريكية الجديدة هو العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون و إزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الأدارة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية.

محادثات هاتفية بين ظريف واوغلو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين الوقت- أجرى وزيرا الخارجية الايراني والتركي محمد جواد ظريف ومولود جاويش اوغلو، محادثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف الوقت- حذر الخبير الامني في العراق امير عبد المنعم الساعدي، من محاولات اميركية لاعادة تدريب عناصر وقيادات داعش الارهابي في قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية، من اجل اعادة ارسالهم الى العراق عبر نقلهم الى قاعدة عين الاسد.

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية الوقت- شهدت مديريات محافظة الحديدة اليمنية، أمس الثلاثاء، وقفات قبلية مسلحة ومسيرات غاضبة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية، وإعلانا للنفير العام ردا على تصنيف أنصار الله ” جماعة إرهابية”.

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟ الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية أن أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي نشروا تقريراً،

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟ الوقت-أعان حزب الله العراق على لسان المتحدث العسكري باسمه، جعفر الحسيني،

سويسرا تتعقب رياض سلامة وتطلب مساعدة القضاء اللبناني! الوقت-قال مصدر قضائي لبناني رفيع، صباح اليوم في حديث له مع وكالة فرانس برس، أن القضاء اللبناني

مصدر روس: السلطات الأميركية قطعت الاتصالات عن قنصليتنا في نيويورك الوقت-قال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في حديث له مع

الجيش الجزائري يجري مناورات ضخمة على حدود المغرب فما هو السبب؟ الوقت-أعلن مكتب الرئيس الجزائري في بيان له ظهر اليوم، ان الجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية بر

الكاظمي يحدد موعد الانتخابات العراقي الوقت-نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ظهر اليوم الثلاثاء،

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض لوقت-أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ظهر اليوم الثلاثاء في بيان لها، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي

عدوان جوي على مواقع للجيش العراقي في منطقة جرف الصخر الوقت- سمع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة جرف النصر قاطع الجيش العراقي منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل.

الخارجية الايرانية ترفض بيان الترويكا الاوروبية حول مصنع اليورانيوم المعدني الوقت- رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، بيان الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) حول مصنع اصفهان لليورانيوم المعدني.

وزير خارجية قطر: حان الوقت كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الوقت- قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوقت قد حان كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الآن.

اللواء سلامي: العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المقدس جعل الشعب الإيراني اكثر قوة وعزة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

مصدر روس: السلطات الأميركية قطعت الاتصالات عن قنصليتنا في نيويورك

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

بعد التطبيع..هل حان موعد جني الثمار الصهيونية؟

خالد البطش: قوى المقاومة نجحت في خلق حالة من الردع مع العدو الصهيوني

طهران تحتضن مؤتمر "القدس تجمعنا"..المقاومة مستمرة ولن تخضع لأي متغيرات

محادثات هاتفية بين ظريف واوغلو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً

روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!

ترامب: سأعود لكم من جديد!

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

صفقة عسكرية بين سلوفاكيا و"إسرائيل" فما هي؟

الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

تظاهرات بالبحرين ضد التطبيع والداخلية البحرينية تنفي

مجلة الاتحاد الأوروبي: فيصل المقداد مسؤول عن قمع السوريين!

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

قبل رحيله... ترامب يقيد سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن بقرارات غامضةَ!

حماس ترحّب بصدور مراسيم الانتخابات الرئاسية

معاريف: "إسرائيل" تجري مناورة علنيّة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي

عبد السلام: يجب على الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم

وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

السعودية: ضريبة القيمة المضافة ترفع التضخم إلى 3.4% في 2020

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحن قلقون من تصنيف واشنطن لأنصار الله !

الجيش اليمني يكسر زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان في جبل مراد بمأرب

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

أرفع وسام من الجيش الإيراني للشهيد سليماني

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

الأربعاء 6 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل

مواضيع ذات صلة

ترامب: سأعود لكم من جديد!

في آخر أيام ترامب..وسام عار أمريكي على جبين ملك البحرين!

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق مع إدارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن التخلّي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين "إيرباص" و"بوينغ". إذ فشلت الحكومة البريطانية سابقاً في التوصل إلى اتفاق مع إدارة دونالد ترامب.

وبحسب وسائا إعلامية بريطانية فقد قال الناطق باسم الوزارة إنّ "المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في أسرع وقت ممكن لإيجاد حل يناسب الطرفين".

وتابع "نريد إزالة هذه التعريفات الجمركية غير العادلة على الصادرات البريطانية من أجل التمكن من توثيق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة والانتقال إلى المرحلة التالية"، أي التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والحليف الأميركي بعد "بريكست".

وكانت المملكة المتحدة قد بادرت في كانون الأول/ديسمبر إلى الإعلان عن تخليها عن التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية في سياق النزاع بين "إيرباص" و"بوينغ" آملة في الحصول على معاملة بالمثل.

وأصبح هذا القرار سارياً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، بمجرد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

أما في ما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة حذرة بشأن الجدول الزمني ولم تعد تحدد موعدا، بعدما كانت تأمل في إبرامه خلال العام 2020.

كما كان الرئيس المنتخب جو بايدن، أثبط التوقعات بشأن اتفاق مع المملكة المتحدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر بتصريحه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه لا يريد إبرام اتفاق تجاري جديد مع أي جهة على المدى القصير، من أجل إعطاء الأولوية للاقتصاد الأميركي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة الأميركية لندن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي