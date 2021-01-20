ترامب: سأعود لكم من جديد!

الوقت-قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اثناء مغادرته للبيت الأبيض أنه سيعود بطريقة أو بأخرى للبيت الأبيض. وبحسب وسائل إعلامية أمريكية فان ترامب غادر البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض. وفي آخر تصريح له في البيت الأبيض، قال "كانت 4 سنوات رائعة جداً وحققنا الكثير"، قائلاً: "وداعاً وأتمنى ألا يكون الوداع لفترة طويلة".

وفي كلمة الوداع التي ألقاها من قاعدة "أندروز"، قرب العاصمة واشنطن، قال ترامب "لقد أنجزنا الكثير والسيدة الأولى كانت رائعة وتعمل مع الناس"، مضيفاً "وفقاً لكل المعايير قمنا بعمل رائع ولم نكن إدارة اعتيادية".

ووفق ترامب فإنه "لولا كورونا كنا سنرى أرقاماً رائعة في الاقتصاد"، مضيفاً "لقد حصلنا على معجزة طبيعة واكتشفنا اللقاح خلال أشهر وليس أعواماً".

وأشار ترامب إلى أن " أميركا بلد رائع.. أنا فخور لشغلي منصب رئيس الولايات المتحدة"، مضيفاً "سأكافح على الدوام وأصغي لكم على الدوام واتمنى للادارة الجديدة النجاح".

وقال ترامب "عملنا جيداً مع بعض الاشخاص في الكونغرس وأشكرهم على ذلك"، لافتاً إلى أنه "قام بزيادة مخصصات قدامى المحاربين كما لم يهتم بهم أحد من قبل".

وتابع ترامب: "سأعود بطريقة أو بأخرى".