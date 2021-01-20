أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 7 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟ الوقت_ من جديد، تعود قضية الصحافيّ السعوديّ، جمال خاشقجي إلى الواجهة، بعد محاولات السعودية ممثلة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التنصل من جريمة تقطيع الصحافيّ المعروف، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة،

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟ عقب الجدل الكبير الذي أثاره توقيع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخوانيّ في المغرب، سعد الدين العثماني، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، تحدثت مصادر قياديّة في الحزب المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، أن قياديين أحدهما جمد عضويته وآخر

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات الوقت- هناك تغيير واضح في نظرة الصهاينة إلى جيشهم الاسرائيلي، وهذا أمر لم يكن معتاداً في السابق، وهذا ما أكده نوعام أمير الخبير بشؤون الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، بتقريره في صحيفة "مكور ريشون"، موضحاً: أن ...

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية الوقت- بعد ثلاث سنوات من أزمة مجلس التعاون الخليجي، بدأت مؤخراً تحركات الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات لتهدئة التوتر مع قطر، عرفت بعملية "المصالحة العربية

أخبار

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

الوقت- رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أهمية استعادة هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون".

رتلان لقوات الاحتلال الأمريكي يتعرضان للاستهداف في العراق الوقت- تعرّض رتلين تابعين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي، اليوم الأربعاء، للاستهداف بمحافظة بغداد.

ابنة الشهيد سليماني لترامب: قتلت والدي لتصبح بطلاً لكنك أصبحت مهزوماً ومعزولاً الوقت- خاطبت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الشهيد قاسم سليماني للرئيس الأمريكي السابق، بالقول: أصبحت مهزوماً ومعزولاً.

بعد حفل تنصيبه رئيساً... الرئيس الامريكي الجديد يدخل إلى البيت الأبيض الوقت- دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى البيت الأبيض، بعد حفل تنصيبه رئيسا في حفل أقيم في مبنى الكابيتول.

تخت روانجي: إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا غير شرعية ولا إنسانية الوقت- اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا غير شرعية ولا إنسانية، داعيا إلى إلغائها فورا.

وزير الخارجية الإيراني: ترامب وبومبيو وشركاؤهما سقطوا في مزبلة التاريخ الوقت- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركاؤهما، قد سقطوا في مزبلة التاريخ.

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ! الوقت-وجهت وزارة الخارجية الصينية، مساء اليوم الأربعاء، انتقاداً لاذعاً لوزير الخارجية الأميركي

إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟ الوقت-أعلنت وسائل إعلامية اسبانية أنه قتل على الأقل شخصين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار

دارفور السودانية على طاولة مجلس الأمن الوقت-أعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم أنه بصدد عقد اجتماعا طارئاً لبحث الوضع في دارفور بطلب

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟ قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التوصل

"قسد " والجيش التركي يتخنقان الحسكة والأهالي يستنجدون الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية مساء اليوم الأربعاء أن قوات قسد المدعومة من أمريكا ضاعفت

ترامب: سأعود لكم من جديد! الوقت-قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اثناء مغادرته للبيت الأبيض أنه

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً الوقت- حملت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، حكومة الكاظمي، مسؤولية عدم التحرك ازاء التدخلات الاميركية في الشأن العراقي، لافتة الى ان تدخلات اميركا وعقوباتها على بعض الشخصيات العراقية يجب ان تقابل برد فعل حكومي سواء في ظل سلطة ترامب او بايدن.

أنصار الله: المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم الوقت- أكّد الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أنّ المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم، وأكّدوا أنّ أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا، مضيفًا أنّ شعبنا مستمر في الرد على العدوان السعودي وهذا الموقف الطبيعي.

مجدداً.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة الوقت- قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مدفعي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة المحتلة.

روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني ان ما ننتظره من الادارة الامريكية الجديدة هو العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون و إزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الأدارة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية.

محادثات هاتفية بين ظريف واوغلو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين الوقت- أجرى وزيرا الخارجية الايراني والتركي محمد جواد ظريف ومولود جاويش اوغلو، محادثات هاتفية تناولت العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف الوقت- حذر الخبير الامني في العراق امير عبد المنعم الساعدي، من محاولات اميركية لاعادة تدريب عناصر وقيادات داعش الارهابي في قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية، من اجل اعادة ارسالهم الى العراق عبر نقلهم الى قاعدة عين الاسد.

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية الوقت- شهدت مديريات محافظة الحديدة اليمنية، أمس الثلاثاء، وقفات قبلية مسلحة ومسيرات غاضبة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية، وإعلانا للنفير العام ردا على تصنيف أنصار الله ” جماعة إرهابية”.

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟ الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية أن أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي نشروا تقريراً،

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

دارفور السودانية على طاولة مجلس الأمن

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

ابنة الشهيد سليماني لترامب: قتلت والدي لتصبح بطلاً لكنك أصبحت مهزوماً ومعزولاً

ما هي أسرار المناورات العسكريّة الجزائريّة على الحدود مع المغرب والإقليم الصحراويّ؟

إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

وزير الخارجية الإيراني: ترامب وبومبيو وشركاؤهما سقطوا في مزبلة التاريخ

رتلان لقوات الاحتلال الأمريكي يتعرضان للاستهداف في العراق

في آخر أيام ترامب..وسام عار أمريكي على جبين ملك البحرين!

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً

ترامب: سأعود لكم من جديد!

تخت روانجي: إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا غير شرعية ولا إنسانية

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟

صفقة عسكرية بين سلوفاكيا و"إسرائيل" فما هي؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

معاريف: "إسرائيل" تجري مناورة علنيّة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي

إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله الدقيقة يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجيّة لـ"إسرائيل"

قبل رحيله... ترامب يقيد سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن بقرارات غامضةَ!

الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

السعودية: ضريبة القيمة المضافة ترفع التضخم إلى 3.4% في 2020

صحيفة ديلي ميل البريطانية: العاملون الصحيون الأمريكيون يحجمون عن التطعيم ضد كورونا خوفاً من الآثار الجانبية

إعلام العدو: قُدرة الصواريخ الدقيقة لحزب الله يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجية إسرائيلية

موقع "والاه" الإسرائيلي: هذا ما ينوي نتنياهو أن يطلبه من بايدن!

صحيفة عبرية تكشف عن مناورة علنية مشتركة بين سلاحي الجو الصهيوني والإماراتي

تظاهرات بالبحرين ضد التطبيع والداخلية البحرينية تنفي

كوريا الشمالية تتحدى بايدن بصاروخ جديد...فما هو؟

نائبة ديممقراطية تتقدم بمشروع يمنع ترامب من دخول الكونغرس مدى الحياة!

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

أرفع وسام من الجيش الإيراني للشهيد سليماني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟

الخميس 7 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لقد شكل دخول حركة المقاومة الإسلامية حماس في النظام السياسي الفلسطيني من أوسع أبوابه، متمثلا في الانتخابات البلدية والتشريعية، تحولا تاريخيا مفصليا في تاريخ الحركة، ما يجعلها تقتحم مجالات أريد لها طويلا أن تبقى بعيدة عنها، وحكرا على فئة دون فئة، الأمر الذي دل بصورة قاطعة على مدى النضج الذي وصلت إليه الحركة، بفعل التجارب الصعبة والقاسية التي خاضتها الحركة على جميع الأصعدة، السياسية والعسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، ومع جميع الأطراف، الإسرائيلية والفلسطينية والعربية والدولية.

دخول حماس إلى معترك السياسة أزعج الاسرائيلي، وخاصة انها تحظى بشعبية كبيرة على مختلف الاصعدة، والاهم انها استطاعت الانتصار على اسرائيل في عدة حروب، ورغم كل الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، لم تتمكن من ارضاخ القطاع ولا حتى حركة حماس، واليوم هناك قلق كبير في الاوساط الاسرائيلية من فوز حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي أعلن عنها رئيس السلطة عبّاس وأصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أنْ تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

لدى الجميع احساس بأن الانتخابات المقبلة ستكون لمصلحة حماس، وأشارت تقارير اسرائيلية إلى أنّ المقربين من "أبو مازن"، يعلمون أنّ الاستطلاعات المختلفة التي أجريت، أخيراً، في الضفة الغربية المحتلة، "تشير بوضوح إلى أنّه في حال جرت الانتخابات التشريعية فعلاً، فإن حماس ستتفوق على حركة فتح، وأنّ إسماعيل هنية سيفوز على أبو مازن في انتخابات الرئاسة بفارق غير كبير.

حتى ان خبيراً إسرائيلياً أشار إلى أن حماس ترى أن لديها فرصة جيدة في الفوز بالانتخابات القادمة في ظل الضعف الذي يحيط بالسلطة الفلسطينية وزعامتها، مشيرا إلى أن الحديث الدائم داخل فتح يتعلق بغياب محمود عباس ومن سيخلفه، وهو ما يشير إلى أن انشغال قيادة فتح بمستقبل وراثة رئاسة السلطة الفلسطينية، ونشوب الصراعات الداخلية بسببها، يفوق انشغالها بالانتخابات المحلية، وهذه فرصة ذهبية ترى حماس أنه لا يجوز تضييعها.

ونقلاً عن مصادر أمنية وسياسية واسعة الاطلاع في تل أبيب، ذكر موقع "مكور ريشون" العبري أنّه في إسرائيل يجب عليهم أن يدركوا أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية ستنطبق أيضًا على قطاع غزة وعلى شرق القدس وربما أيضًا على الممثليات في الخارج، الأمر الذي يمكن أنْ يؤدي إلى سيناريوهات أمنية متنوعة تشمل تصعيداً على خلفية صراعات السيطرة، مضيفاً إن الخشية الكبيرة هي بالطبع من فوز حماس في كل الساحات، إنْ كان ذلك في البرلمان أوْ في الرئاسة، على حدّ تعبير المصادر.واعتبر الموقع، المعروف بتأييده لليمين الدينيّ الصهيونيّ، اعتبر أنّه على عكس رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، فإنّ حركة حماس تعرف كيف تستخدم القوة والضغط، في حين أنّ رئيس السلطة الفلسطينية الحالي يمكنه أنْ ينصح بشيءٍ واحدٍ فقط هو استمرار الوضع الراهن.

ورأى الموقع أنّه حتى الآن لا يمكن تقييم نتائج الانتخابات، والإدراك هو أنّه من خلال صراعات السيطرة حول الانتخابات، ستظهر تنظيمات كثيرة في السلطة الفلسطينية وستحاول تحديد مناطق عبر استخدام القوة، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ واقعًا كهذا يثير مخاوف كثيرة إلى جانب عدة نقاط تفاؤلية في الضفة الغربية، فالواقع اليوم في الضفة الغربية هو الأفضل والأكثر استقرارًا منذ اندلاع النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ولذلك الأرجحية لاستفاقة المقاومة في أرجاء الضفة ضئيلة جدًا، لكنها بالتأكيد قائمة، وفق ما أكّدته المصادر في تل أبيب للموقع العبريّ.

وفي قطاع غزة، لفت الموقع إلى أنّ حركة حماس هي المسيطرة على زمام الأمور، وفي الحقيقة هي مكبوحة، معتبرًا أنّ هناك في غزة يوجد أيضاً تنظيمات مارقة ليس لديها أي مشكلة في إشعال المنطقة. و"إذا أضفنا لذلك التأثير الإيراني على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، يصبح لدينا تعقيد ليس بسيط".

إضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أوضح الموقع العبريّ أنّ ما أسماها "شرق القدس" والخارج ربما ستكون الساحة الأكثر إرباكًا، وخاصة بسبب غياب السيطرة الإسرائيلية على عكس الضفة الغربية، حيث لدى المؤسسة الأمنية هناك سيطرة استخبارية واسعة، معتبراً أنّ قطاع غزة المحاصر يعتبر التهديد الأكبر على الساحة الإسرائيلية من حيث إطلاق القذائف الصاروخية، أما شرق القدس والممثليات في الخارج هما وجع رأس، إذ لا يمكن مقارنة تصعيد في غلاف القدس مع تصعيد في غزة والضفة الغربية. فالتصعيد في القدس ينعكس بشكل فوري على الضفة الغربية وغزة، لكن ليس العكس، والمكان الحساس في منطقة القدس هو بالطبع جبل الهيكل، الذي يهدد الشرق الأوسط كله، وفقًا للمصادر في تل أبيب.

في الختام، يجب ان نقول انه في ظل الشعبية والجماهيرية التي غدت تتمتع بها الحركة، لم يعد بالإمكان أن تبقى حركة تحوز هذا الثقل الشعبي بمنأى عن التقدم بخطوات واثقة نحو المشاركة وبفعالية في اتخاذ القرارات المصيرية، يضاف الى هذا  الواقع السيئ والمتدهور الخاص بالسلطة الفلسطينية، فقد أصبحت السلطة لا تمثل في نظر غالبية ساحقة من الفلسطينيين أكثر من مشروع اقتصادي لهذا المسؤول أو ذاك، ما جعل من المنطق أن تتقدم القوى الحية في المجتمع لتسلم زمام المبادرة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين حماس الضفة الغربية فتح محمود عباس ابو مازن اسماعيل هنية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي