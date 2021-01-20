أنصار الله: المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم

الوقت- أكّد الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أنّ المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أنّ التصنيف الأمريكي لا يعنيهم، وأكّدوا أنّ أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا، مضيفًا أنّ شعبنا مستمر في الرد على العدوان السعودي وهذا الموقف الطبيعي.

وقدّر عبد السلام موقف الدول التي رفضت التصنيف الأمريكي، قائلاً: "أنّنا ندرك أنّ هذا التصنيف يأتي لأنّنا نقف ضدّ المطامع الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف: التّصنيف الأمريكي المعادي لنا شهادة نعتز بها لأنّها تؤكّد أنّنا نقف في وجه مصالحها، ومعايير التّصنيف الأمريكي باتت سخيفة حتّى في المحافل الدولية .

وقال: "نحن في مواجهة اعتداء وعدوان، وما تقرّره القيادة والجانب العسكري هو خيار مشروع ومكفول. وإذا قامت أمريكا بأي خطوة عدائية فإنّ حق الرد من طرفنا مكفول ومحفوظ".

ولفت إلى أنّنا لسنا متفاجئين ولكن نُطمئن أبناء شعبنا بأنّ هذا التصنيف لن يؤثر في موقفنا ولن نقدّم التنازلات.

وختم الناطق بإسم حركة أنصارالله قائلاً: صمدنا في وجه العدوان السعودي الإماراتي والقتل والحصار ولم نبدّل موقفنا، والتصنيف الأمريكي لن يدفعنا لتبديل هذا الموقف.