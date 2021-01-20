روحاني: ننتظر من الادارة الامريكية الجديدة العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون

الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني ان ما ننتظره من الادارة الامريكية الجديدة هو العودة الى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون و إزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الأدارة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية.

واضاف الرئيس روحاني في كلمة امام اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء : لقد سقط ظالم مستبد عام 1399 هجري قمري (1979) (في اشارة الى الشاه المقبور العميل لأمريكا)، واليوم يسقط ظالم مستبد آخر عام 1399 هجري شمسي (2021) ( في اشارة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب) الذي لم يقدم خلال حكمه غير الظلم والفساد وخلق المشاكل للشعوب والعالم.