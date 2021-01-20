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  الأربعاء 6 جمادي الثاني 1442

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خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

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أخبار

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

الأربعاء 6 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف
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الوقت- حذر الخبير الامني في العراق امير عبد المنعم الساعدي، من محاولات اميركية لاعادة تدريب عناصر وقيادات داعش الارهابي في قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية، من اجل اعادة ارسالهم الى العراق عبر نقلهم الى قاعدة عين الاسد.

وقال الساعدي لوكالة المعلومة ان “ القوات الاميركية تتحرك مابين كردستان العراق وسورية في شرق الفرات وصولا الى قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية ومن ثم الى قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار”.

واضاف ان “هناك معلومات ومصادر سورية كشفت عن قيام القوات الاميركية بنقل عدد من قادة داعش الارهابي من شرق الفرات الى قاعدة التنف، وهو مؤشر خطير لاعادة تدريب هذه العناصر الاجرامية وارسالهم الى العراق عبر قاعدة عين الاسد”.

وبين ان “مايجري من قصف اميركي بين الحين والاخر للحدود العراقية السورية ماهو الا محاولة لاحداث ثغرة في الحزام الامني، من اجل ضمان تسلل عناصر الارهاب الى العراق”.

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كلمات مفتاحية :

القوات الامريكية قصف اميركي قاعدة عين الاسد كردستان وسورية قادة داعش

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