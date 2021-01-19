حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

الوقت-أعان حزب الله العراق على لسان المتحدث العسكري باسمه، جعفر الحسيني، إن "عمليات التخريب شمال بابل تحمل بصمات عصابات إجرامية لها دوافع خبيثة".

وأوضح الحسيني في بيان نشر ظهر اليوم الثلاثاء أن "العملية الإجرامية شمال بابل وقعت ضمن قاطع عمليات إخوتنا في الجيش العراقي"، مضيفاً أن "تفجير الأبراج الناقلة للكهرباء تزامن مع تحليق مكثف لطائرات العدو المسيرة". كما دعا الحسيني الجهات المختصة إلى ملاحقة تلك العصابات الإجرامية لمنع تكرار هكذا اعتداءات.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد نفت صباح اليوم الثلاثاء تعرّض القوات الأمنية شمال بابل لأي اعتداء.

وأوضحت الخلية في بيانٍ، أن "بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت لاعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرّها البعض على أنها قصف طائرات حربية".

من جانبها، "باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي" ، بحيب بيان الخلية.

ويذكر أن مراسل الميادين في العراق، أفاد بسماع دوي انفجارات متكررة في جرف الصخر شمال محافظة بابل. ووفق مراسلنا فإن الانفجارات التي سمع دويها في جرف الصخر شمال بابل وقعت في منطقة البهبان.

هذا وتحدثت مصادر الميادين في العراق أن المنطقة المستهدفة في جرف الصخر تقع ضمن قاطع القوات "المسلحة العراقية-الجيش".

وأكّدت المصادر أن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي.