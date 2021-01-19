مصدر روس: السلطات الأميركية قطعت الاتصالات عن قنصليتنا في نيويورك

الوقت-قال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في حديث له مع وكالة سبوتنيك الروسية مساء اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأميركي، قام بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة في نيويورك.

وأضاف المصدر الروسي إن "الجانب الأميركي قام أمس الإثنين، بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة بالكامل، كما يحدث انقطاع للإنترنت من وقت لآخر".

وأضاف المصدر أن الجانب الأميركي، يتذرع بوجود مشاكل تقنية، ويزعمون عدم القدرة على حلها لمدة يومين.

وطلبت القنصلية عبر صفحتها على "تويتر" من المواطنين الروس، إرسال الأسئلة المهمة لديهم عبر البريد الإلكتروني.

يذكر أن هذا السيناريو حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، حين نجح ترامب بالوصول الى البيت الأبيض.