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  الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442

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أخبار

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

لوقت-أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ظهر اليوم الثلاثاء في بيان لها، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي

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الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ظهر اليوم الثلاثاء في بيان لها، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بالإضافة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين.

وبحسب البيان فان العقوبات تطال نحو 9 مسؤولين أميركيين في إدارة ترامب، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايتها.

وفي السياق، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في كلمة له أمام مجلس الشورى اليوم، أن بلاده تمكنت من "هزيمة ترامب في مجال السياسة الخارجية، عبر أدوات الحوار وبدعم من الشعب الإيراني"، مرحّباً بمغادرة ترامب للبيت الأبيض الأمر الذي "سينعكس إيجاباً" على إيران.

وتأتي عقوبات طهران، عقب عشرات العقوبات الأميركية التي فرضت على أشخاص وكيانات إيرانية في مجالات عسكرية ومدنية، بل وطالت حتى المؤسسات الدينية والصحية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018. 

ومطلع الشهر الحالي، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام إسماعيل زاده، إنه تم تقديم طلب إلى الإنتربول الدولي لإصدار إنذار أحمر بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب واعتقاله.

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب إيران طهران العقوبات الأميركية وزارة الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف

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