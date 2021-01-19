عدوان جوي على مواقع للجيش العراقي في منطقة جرف الصخر

الوقت- سمع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة جرف النصر قاطع الجيش العراقي منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل.
واكدت مصادر اخبارية قولها إن الانفجارات في جرف النصر ناجمة عن قصف جوي أميركي. كما أفادت المصادر بتحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية-السورية.
وافاد مصدر امني عراقي ان الطائرات بدون طيار نفذت الهجوم على نقاط الجيش العراقي والحشد الشعبي في شمال بابل.
وتقع المنطقة المستهدفة في جرف النصر ضمن قاطع القوات "المسلحة العراقية-الجيش".
ووقعت الانفجارات التي سمع دويها في جرف النصر شمال بابل، في منطقة البهبان.
وتحدثت انباء اولية عن استشهاد 9 عناصر من الجيش العراقي وعشرات الجرحى.