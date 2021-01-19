وزير خارجية قطر: حان الوقت كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران

الوقت- قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوقت قد حان كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الآن.

وبحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ"، فجر الثلاثاء، فإن الوزير القطري أشار إلى احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال آل ثاني الذي دعا منذ أمد لعقد قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة والجمهورية الإسلامية، إن حكومته "تأمل في حدوث ذلك وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وتابع في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن "هذه أيضا رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى"، مضيفا أن قطر ستسهل المفاوضات إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.