اللواء سلامي: العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المقدس جعل الشعب الإيراني اكثر قوة وعزة.

وخلال ملتقى مدراء مؤسسة الدفاع المقدس، قال اللواء سلامي، ان العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا ان الدفاع المقدس هو من جعلنا اكثر قوة وعزة ومنطقا.

واضاف، ان الشعب الايراني اصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع واظهر ان منشأ العزة والسعادة هو الاسلام وتعاليمه.

وتابع، الدفاع المقدس كان نقطة الانطلاق للتدريب على الصمود في الصعاب، وكان يجب علينا المقاومة، والوقوف في الساحات الصعبة، وهو ما حدث في الدفاع المقدس وأصبحنا اقوياء، قائلا، تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك وان النصر لقريب.