ضم الکيان الإسرائيلي إلی سنتكوم... هدية ترامب لتل أبيب في الوقت الضائع

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية الوقت- بعد ثلاث سنوات من أزمة مجلس التعاون الخليجي، بدأت مؤخراً تحركات الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات لتهدئة التوتر مع قطر، عرفت بعملية "المصالحة العربية

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين الوقت- لم يأتي على مر العصور احتلال أقذر من الاحتلال الأمريكي الذي لا يملك ذرة أخلاق واحدة في التعاطي مع شعوب العالم. لديه قدرة لا تصدق بالاعتداء على كرامات الشعوب وسيادة الدول دون أن يرف له جفن، وما فعله في فيتنام ...

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

أخبار

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

الوقت-أعلن اللواء محمد باقري، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال المؤتمر الوطني لحفظ آثار الدفاع ا

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"! الوقت-شبه مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"الحشرة"

حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشر مساء اليوم الاثنين، أنّ موسكو ستطرد دبلوماسيين

مسؤول عسكري إسرائيلي: جبهتنا الداخلية ضعيفة وسلاحنا الجوي فقد تفوقه لهذه الأسباب! الوقت-أعلن اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، في مقال له بموقع "ميدا" الإلكترون

رغم التطبيع السوداني-الاسرائيلي...سودانيون يتظاهرون ويحرقون العلم الاسرائيلي الوقت-قام متظاهرون سودانيون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، أمام مقر مجلس

مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن! الوقت-خرج العشرات من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين،

مرة جديدة أهالي الحسكة يثورون ضد "قسد" وقطع مياه الشرب الوقت-خرج المئات من أبناء مدينة الحسكة، ظهر اليوم الاثنين، في تظاهرة في ساحة الرئيس الراحل

مواصلة انتهاكاتها.. تركيا تقطع مياه الشرب عن اهالي الحسكة مرة أخرى الوقت- تستمر القوات التركية والجماعات الموالية لها في انتهاكاتها اللاإنسانية بقطعها مياه الشرب مرة اخرى عن مدينة الحسكة وريفها الغربي.

لتعزيز مراكز المراقبة... روسيا ترسل300 جندي إلى الحسكة في سوريا الوقت- أكد مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، ارسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة هناك.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا مشكلة تقنية لدينا لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية الوقت- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الاحد، ان المنظمة لا مشكلة تقنية لديها لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية، لافتا الى عدم التزام اميركا بالوعود وانها اذا ارادت العودة الى الاتفاق النووي فلابد ان تتأكد ايران من ذلك ولن يكون مثل السابق بان نلتزم نحن فقط.

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الوقت- شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

الاحتلال يخشى فوز حماس في كل الساحات في البرلمان أو في الرئاسة الوقت- ذكر موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي في مقال للكاتب الصهيوني نوعام أمير أنه في كيان الصهيوني يجب عليهم أن يدركوا أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية ستنطبق أيضًا على قطاع غزة وعلى شرق القدس وربما أيضاً على الممثليات في الخارج.

تحالف الفتح: صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب، لافتا الى ان البرلمان قال كلمته بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلد ويواصل ضغوطه لتنفيذ القرار.

ظريف يدعو الإدارة الأمريكية للاهتمام لصحة مواطنيها بدلاً من تخويف إيران الوقت- دعا وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، الادارة الامريكية الى الاهتمام بصحة مواطنيها من مؤدي الضرائب بدلا من انفاق المليارات لمحاولة تخويف ايران.

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب الوقت-كشف تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة "هيمنة الدولار

إف.بي.آي: احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات الوقت-أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" وكالات الشرطة، في بيان لهما اليوم

سوريا تزرع النخيل...هذا ما قاله وزير الزراعة الوقت- أعلن حسان قطنا، وزير الزراعة السوري، ظهر اليوم الأحد عن خطة طموحة لزراعة مليون

هجوم على مبنى القضاء في أفغانستان يودي بحياة قاضيتين الوقت-قال المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم لوكالة فرانس برس، مساء

منظمة حقوقية: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن تلقيح الفلسطينيين الوقت-أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ظهر اليوم الأحد، في بيان لها على إن "على السلطات الإسرائيلية

اشتباكات في اريزونا توقع قتلى وجرحى الوقت-قالت وسائل إعلام أميركية، ظهر اليوم الأحد، ان اشتباكات عنيفة قد وقعت اليوم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا مشكلة تقنية لدينا لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية

الاحتلال يخشى فوز حماس في كل الساحات في البرلمان أو في الرئاسة

مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن!

مسؤول عسكري إسرائيلي: جبهتنا الداخلية ضعيفة وسلاحنا الجوي فقد تفوقه لهذه الأسباب!

حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

أيادي داعش وأمريكا تعبث بالأمن جنوب سوريا.. الاقتصاد السوري هدفهم هذه المرة

أبناء الشعب اليمني؛ سوف نقدم الغالي والرخيص لرفد الجبهات ومواجهة العدوان+ صور

ظريف يدعو الإدارة الأمريكية للاهتمام لصحة مواطنيها بدلاً من تخويف إيران

مرة جديدة أهالي الحسكة يثورون ضد "قسد" وقطع مياه الشرب

تحالف الفتح: صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب

ضم الکيان الإسرائيلي إلی سنتكوم... هدية ترامب لتل أبيب في الوقت الضائع

مناورات الرسول الأعظم (ص) للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني... 7 نقاط مهمة

لتعزيز مراكز المراقبة... روسيا ترسل300 جندي إلى الحسكة في سوريا

السعودية: ضريبة القيمة المضافة ترفع التضخم إلى 3.4% في 2020

الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

عبد السلام: يجب على الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم

وسائل إعلامية يمنية: جبهة مأرب مشتعلة!

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها!

اللواء سلامي: كفّة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء

القضاء الأميركي: هذا ما كان ينوي مقتحمو الكابيتول القيام به!

في عمليات شمال سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’

وسائل إعلامية أمريكية: هكذا سيدعم بايدن الاقتصاد الأمريكي!

كوريا الشمالية تتحدى بايدن بصاروخ جديد...فما هو؟

الاحتلال الأمريكي يرسل 60 آلية محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

اعلام إسرائيلي: بايدن سيكمل مسيرة ترامب في اتفاقيات التطبيع

دونالد ترامب: أنتم سخيفون!

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

كتائب حزب الله العراقي: قصف السفارة الامريكية في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

أمير قطر يحسم مصير القاعدة التركية في بلاده.. هل تفشل المصالحة الخليجيّة؟

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ضم الکيان الإسرائيلي إلی سنتكوم... هدية ترامب لتل أبيب في الوقت الضائع

الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
ضم الکيان الإسرائيلي إلی سنتكوم... هدية ترامب لتل أبيب في الوقت الضائع
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت أمريكا رسمياً، يوم الجمعة المنصرم، ضم الکيان الصهيوني في نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من نقلت هذا النبأ، فإن هذه الخطوة تمت بأمر من دونالد ترامب.

جاء هذا القرار قبل أقل من أسبوع من انتهاء رئاسة دونالد ترامب وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأمر الذي يمكن استخدامه للتأثير على الاستراتيجية السياسية والعسكرية والأمنية للإدارة المقبلة تجاه المنطقة، ولا سيما فيما يتصل بدفع عملية التطبيع إلی الأمام، کما ويظهر أهمية مصالح الکيان الصهيوني لفريق ترامب، وخاصةً مايك بومبيو الذي يحلم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وأن يحظى بدعم الصهاينة من الآن.

محاولات البيت الابيض لبناء التحالفات

يمكن اعتبار أحد أهم أهداف البيت الأبيض من هذا العمل، هو اتخاذ خطوات عملية لبناء تحالف عسكري - أمني بين الدول العربية والکيان الصهيوني، وهو الهدف الذي سعت إليه أمريكا في عهد ترامب، من خلال التحرک نحو بناء تحالف الناتو العربي(MISSA)، لكنها فشلت في تحقيقه.

ترى واشنطن الآن أن الوضع مهيأ بشكل أفضل لدفع خطة الناتو العربي بعد الإعلان الرسمي عن العلاقات بين الکيان الصهيوني وبعض الدول العربية، وضمّ "إسرائيل" إلی نطاق عمليات القيادة المركزية هو الخطوة الأولى في بناء هذا التحالف.

بعد اتفاق "أبراهام" في أغسطس الماضي، وافقت السعودية أولاً على فتح مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من الأراضي المحتلة، ثم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنتنياهو في مدينة "نيوم"، وتم تنفيذ كلا الأمرين تماشياً مع مسايرة الرياض لعملية التطبيع.

وبالتالي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي الإسرائيلي ضد إيران".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) في بيان، إن هذا التغيير يعكس تراجعاً في التوترات بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية، عقب اتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان. وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا إن اتفاقيات التطبيع قد وفَّرت فرصةً استراتيجيةً لأمريكا لتوحيد الشركاء الرئيسيين في مواجهة التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط.

مظلة دعم للکيان الصهيوني

الهدف المهم الآخر لضمّ الکيان الصهيوني إلی المجال العملياتي للقيادة المركزية، هو بلا شك خلق مظلة أمريكية أكثر وضوحًا وأوسع نطاقًا لدعم الصهاينة.

وفي هذا الصدد، قال الجنرال المتقاعد "تشارلز والد" والمحلل العسكري والمساعد السابق لقائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، في تحليله لهذه الخطوة، نُشر على موقع RealClear Defense: "موقف إسرائيل إن موقف إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية سيوفر الأساس للبنتاغون لاستخدام إسرائيل في العمليات الإقليمية بشكل أكبر". وأضاف إن توفير الذخيرة التي تحتاجها القوات الإسرائيلية سيتم بشکل أكثر دقةً.

لكن هذا الإجراء يشير إلى أن قدرة الكيان الصهيوني على مواجهة محور المقاومة قد تراجعت على مستوى التطورات الإقليمية، وأن ميزان القوى يتغير على حساب هذا الكيان، وهكذا فإن أمريكا، التي أعطت الأولوية دائمًا للحفاظ على التفوق الاستراتيجي للصهاينة فيما يتعلق بالقوة التسليحية، أصبحت الآن بحاجة إلى تقديم دعم عسكري متزايد لتل أبيب.

بالطبع، في غضون ذلك، دفعت قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسوريا واشنطن إلى البحث عن قواعد بديلة لنشر قواتها، كما ورد الأسبوع الماضي عن بناء قاعدة جديدة في الأردن، والآن مع تغيير موقع الکيان الإسرائيلي، يمكن للقيادة المركزية أن تنشر بعض قواتها في الأراضي المحتلة.

تهديد للعرب

تمتد مسؤوليات سنتکوم من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى، بما في ذلك الخليج الفارسي والعراق وسوريا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.

في العقود الأخيرة، كان الکيان الصهيوني تحت القيادة الأوروبية لأمريكا بسبب عدم وجود علاقات سياسية رسمية مع العديد من الدول العربية، مما کان يجعل من الصعب على القيادة المركزية تنسيق المهام العملياتية المرتبطة بالکيان الإسرائيلي داخل نطاق سنتکوم.

واشنطن ومع الأخذ بعين الاعتبار أن حساسية الدول العربية تجاه تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والکيان الصهيوني حول المعلومات العسكرية للدول التي تستضيف قواعد القيادة المركزية، قد تثير التحدي لاستمرار وجود قواتها في هذه البلدان، کانت ترفض ضم الكيان الصهيوني إلى نطاق عمليات القيادة المركزية.

لكن هذا الحاجز قد رُفع رسمياً وسيجري تبادل المعلومات بشكل علني، ولن تتمكن الدول العربية التي تستضيف القواعد الأمريكية من الاحتجاج على تسريب معلوماتها العسكرية.

ومع ذلك، فإن الإجراء الأمريكي الجديد ليس فقط لن يؤدي إلى زيادة أمن الدول العربية تحت مظلة بناء التحالف، بل سيضمن الکيان الصهيوني أيضًا تفوقه الاستراتيجي على الدول الخليجية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سنتكوم الکيان الصهيوني الولايات المتحدة بناء التحالف الناتو العربي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي