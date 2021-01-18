تونس على صفيح ساخن...هل تغني التحذيرات الرئاسية أو تسمن من جوع؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات الوقت- هناك تغيير واضح في نظرة الصهاينة إلى جيشهم الاسرائيلي، وهذا أمر لم يكن معتاداً في السابق، وهذا ما أكده نوعام أمير الخبير بشؤون الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، بتقريره في صحيفة "مكور ريشون"، موضحاً: أن ...

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية الوقت- بعد ثلاث سنوات من أزمة مجلس التعاون الخليجي، بدأت مؤخراً تحركات الدول العربية بقيادة السعودية والإمارات لتهدئة التوتر مع قطر، عرفت بعملية "المصالحة العربية

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين الوقت- لم يأتي على مر العصور احتلال أقذر من الاحتلال الأمريكي الذي لا يملك ذرة أخلاق واحدة في التعاطي مع شعوب العالم. لديه قدرة لا تصدق بالاعتداء على كرامات الشعوب وسيادة الدول دون أن يرف له جفن، وما فعله في فيتنام ...

أخبار

الخارجية الايرانية ترفض بيان الترويكا الاوروبية حول مصنع اليورانيوم المعدني

الخارجية الايرانية ترفض بيان الترويكا الاوروبية حول مصنع اليورانيوم المعدني

الوقت- رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، بيان الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) حول مصنع اصفهان لليورانيوم المعدني.

وزير خارجية قطر: حان الوقت كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الوقت- قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوقت قد حان كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الآن.

اللواء سلامي: العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المقدس جعل الشعب الإيراني اكثر قوة وعزة.

سقوط طائرة مروحية للجيش الامريكي جنوب الحسكة السورية الوقت- قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

الحشد الشعبي يسقط مفرزة داعشية في كمين نوعي في ديالى الوقت- اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، سقوط مفرزة داعشية في كمين نوعي قرب ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.

ظريف: نحن سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أننا سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية، وقال: لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة امريكا إلى الاتفاق النووي؛ وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن، ولم يحصل أي حدث آخر.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر! الوقت-أعلن اللواء محمد باقري، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال المؤتمر الوطني لحفظ آثار الدفاع ا

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"! الوقت-شبه مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"الحشرة"

حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشر مساء اليوم الاثنين، أنّ موسكو ستطرد دبلوماسيين

مسؤول عسكري إسرائيلي: جبهتنا الداخلية ضعيفة وسلاحنا الجوي فقد تفوقه لهذه الأسباب! الوقت-أعلن اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، في مقال له بموقع "ميدا" الإلكترون

رغم التطبيع السوداني-الاسرائيلي...سودانيون يتظاهرون ويحرقون العلم الاسرائيلي الوقت-قام متظاهرون سودانيون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، أمام مقر مجلس

مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن! الوقت-خرج العشرات من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين،

مرة جديدة أهالي الحسكة يثورون ضد "قسد" وقطع مياه الشرب الوقت-خرج المئات من أبناء مدينة الحسكة، ظهر اليوم الاثنين، في تظاهرة في ساحة الرئيس الراحل

مواصلة انتهاكاتها.. تركيا تقطع مياه الشرب عن اهالي الحسكة مرة أخرى الوقت- تستمر القوات التركية والجماعات الموالية لها في انتهاكاتها اللاإنسانية بقطعها مياه الشرب مرة اخرى عن مدينة الحسكة وريفها الغربي.

لتعزيز مراكز المراقبة... روسيا ترسل300 جندي إلى الحسكة في سوريا الوقت- أكد مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، ارسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة هناك.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا مشكلة تقنية لدينا لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية الوقت- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الاحد، ان المنظمة لا مشكلة تقنية لديها لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية، لافتا الى عدم التزام اميركا بالوعود وانها اذا ارادت العودة الى الاتفاق النووي فلابد ان تتأكد ايران من ذلك ولن يكون مثل السابق بان نلتزم نحن فقط.

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الوقت- شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

الاحتلال يخشى فوز حماس في كل الساحات في البرلمان أو في الرئاسة الوقت- ذكر موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي في مقال للكاتب الصهيوني نوعام أمير أنه في كيان الصهيوني يجب عليهم أن يدركوا أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية ستنطبق أيضًا على قطاع غزة وعلى شرق القدس وربما أيضاً على الممثليات في الخارج.

تحالف الفتح: صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب، لافتا الى ان البرلمان قال كلمته بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلد ويواصل ضغوطه لتنفيذ القرار.

ظريف يدعو الإدارة الأمريكية للاهتمام لصحة مواطنيها بدلاً من تخويف إيران الوقت- دعا وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، الادارة الامريكية الى الاهتمام بصحة مواطنيها من مؤدي الضرائب بدلا من انفاق المليارات لمحاولة تخويف ايران.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مواصلة انتهاكاتها.. تركيا تقطع مياه الشرب عن اهالي الحسكة مرة أخرى

لتعزيز مراكز المراقبة... روسيا ترسل300 جندي إلى الحسكة في سوريا

رغم التطبيع السوداني-الاسرائيلي...سودانيون يتظاهرون ويحرقون العلم الاسرائيلي

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

تنافس أشرف غني وطالبان على الإدارة المؤقتة

اللواء سلامي: العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح

ظريف: نحن سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية

مرة جديدة أهالي الحسكة يثورون ضد "قسد" وقطع مياه الشرب

وزير خارجية قطر: حان الوقت كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران

مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن!

تونس على صفيح ساخن...هل تغني التحذيرات الرئاسية أو تسمن من جوع؟

مسؤول عسكري إسرائيلي: جبهتنا الداخلية ضعيفة وسلاحنا الجوي فقد تفوقه لهذه الأسباب!

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

أيادي داعش وأمريكا تعبث بالأمن جنوب سوريا.. الاقتصاد السوري هدفهم هذه المرة

أبناء الشعب اليمني؛ سوف نقدم الغالي والرخيص لرفد الجبهات ومواجهة العدوان+ صور

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

وسائل إعلامية أمريكية: هكذا سيدعم بايدن الاقتصاد الأمريكي!

تظاهرات بالبحرين ضد التطبيع والداخلية البحرينية تنفي

مجلة الاتحاد الأوروبي: فيصل المقداد مسؤول عن قمع السوريين!

عبد السلام: يجب على الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم

إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله الدقيقة يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجيّة لـ"إسرائيل"

صفقة عسكرية بين سلوفاكيا و"إسرائيل" فما هي؟

وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها!

حماس ترحّب بصدور مراسيم الانتخابات الرئاسية

اللواء سلامي: كفّة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق

معاريف: "إسرائيل" تجري مناورة علنيّة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي

الرئيس الإيراني: الإدارة الأميركية الجديدة تعلم أن سياسة الضغط الأقصى هُزمت

صحيفة عبرية تكشف عن مناورة علنية مشتركة بين سلاحي الجو الصهيوني والإماراتي

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

كتائب حزب الله العراقي: قصف السفارة الامريكية في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

تونس على صفيح ساخن...هل تغني التحذيرات الرئاسية أو تسمن من جوع؟

الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
تونس على صفيح ساخن...هل تغني التحذيرات الرئاسية أو تسمن من جوع؟

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي ينتقد النظام السياسي في تونس

تونس والجرائر في وجه عاصفة التطبيع... عندما يتحد القلب العربي مع قلب فلسطين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد غياب طويل عادت تونس بقوة لتحتل نشرات الأخبار والمواقع الإلكترونيّة، عقب المواجهات التي وقعت بين الشرطة التونسيّة ومتظاهرين في ولاية "سليانة" التابعة لإقليم الشمال الغربيّ في البلاد، السبت الفائت، ما أدى إلى احتجاجات على مستوى البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما أقام عشرات المتظاهرين عدة حواجز وأضرموا النيران لإغلاق شوارع المدينة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتراً من العاصمة التونسيّة، وقد بدأت الاحتجاجات في سليانة ومدن أخرى منذ يوم الجمعة، بعد انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر رجل شرطة وهو يصرخ ويدفع راعياً دخلت أغنامه إلى إحدى المقرات الحكوميّة.

عودة الاحتجاجات

وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسيّة، فقد شهدت مدن سوسة ونابل وبعض أحياء العاصمة التونسيّة عدة احتجاجات شعبيّة، وقال الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخلية التونسيّة، خالد الحيوني، أنّ قوات الأمن والحرس الوطنيّ في البلاد تصدت بنجاعة لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة في أحداث شغب شهدتها مناطق تونسية عدة السبت المنصرم.

وتأتي هذا الأنباء في الوقت الذي تمر فيه الذكرى الـ 10 لخلع الرئيس التونسيّ الأسبق، زين العابدين بن علي وفراره إلى المنفى، والذي تمت الإطاحة به عقب "ثورة شعبيّة" يوم 14 يناير/ كانون الثاني عام 2010، أنذرت بالانتفاضات الداعية للديمقراطيّة فيما يسمى "الربيع العربيّ"، والذي حول طقس العرب إلى خريف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونتج عنه صراعات وحروب دموية لم تنته في الكثير من الدول العربيّة، ولم يمر "الربيع العربيّ" على أكثر الدول استبداداً وانغلاقاً وظلماً في العالم العربيّ ما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حوله، لا سيما أنّه لم يفرز سوى الخيبة والدمار والتشريد للعرب، ولم يحقق أدنى المطالب المحقة التي ثار لأجلها العرب، بل ازداد حجم الاستبداد والتدخلات والفساد والظلم واحتمالات التقسيم، بعد أن خُطفت "ثورات العرب" وزج بطموحاتهم في غياهب النسيان تحقيقاً لمنافع وأطماع من يهمه أن تبقى الدول العربيّة في أوضاع يرثى لها.

ومن الجدير بالذكر أنّ "الثورة التونسيّة" اندلعت بعد قيام بائع الفاكهة محمد البوعزيزيّ، البالغ 26 عاما، بإضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر / كانون الأول عام 2010، احتجاجاً على معاملة الشرطة له في بلدة سيدي بوزيد وسط تونس، حيث أطلقت وفاة البوعزيزي العنان لسخط كبير ومظاهرات حاشدة ضد الفقر والبطالة والقمع، وارتد تأثير تلك الاضطرابات الشعبيّة خارج الحدود التونسيّة، ما أدى إلى إلى ما تسمى "ثورات الربيع العربيّ" التي أفرزت للأسف دماراً واضطراباً أكبر في العالم العربيّ.

وتأتي التظاهرات الجديدة في تونس رغم الإغلاق الذي فرضته الحكومة التونسيّة، لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الخميس الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وحظرت التظاهرات المتوقعة في ذلك اليوم الذي يصادف ذكرى "الثورة التونسيّة"، فيما شكك البعض في توقيت الإغلاق، وفسره على أنّه عدم رغبة حكوميّة بإحياء تلك الذكرى.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

تحدثت المواقع الإخباريّة، أنّ قوات الشرطة التونسيّة أطلقت قنابل الغاز، لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة شمال البلاد الجمعة الماضي، بعد أن قام رجل شرطة بضرب وإهانة راعي أغنام في حادث فجر غضباً عارماً في البلاد، فيما أحرق محتجون إطارات سيارات وأغلقوا عدة طرق ورشقوا الشرطة بالحجارة والتي بدورها طاردت المحتجين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

يذكر أنّ النيابة العامة في تونس فتحت تحقيقاً في الحادثة، وأكّدت مصادر أمنيّة تونسيّة أن السلطات نقلت الشرطيّ المذكور وفتحت تحقيقاً إدارياً، وذكرت وسائل إعلام محليّة أن اشتباكات محدودة وقعت أيضاً في منطقة الكرم بالعاصمة موضحة أنّ الشرطة اعتقلت عدداً من الشبان قالت إنهم كانوا يسعون إلى بث الفوضى والقيام بأعمال شغب، في الوقت الذي تعد فيه تونس نموذجاً للانتقال السلميّ للسلطة في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة، فيما يزداد وضعها الاقتصاديّ سوءاً لدرجة الاقتراب من الإفلاس.

عودة الهدوء

بعد بضعة أيام على الاحتجاجات التي سببت توتراً كبيراً في البلاد، عاد الهدوء إلى تونس التي شهدت أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العديد من مناطق البلاد والتي تخللها استخدام الغازات المسيلة للدموع واعتقال العشرات من الأشخاص، فيما عمدت قوات الأمن التونسيّة إلى إيقاف العشرات من الأشخاص في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسيّة.

وفي هذا الشأن، أضرم بعض المحتجين النار في العجلات المطاطيّة وحاولوا سد الطرقات والهجوم على محلات تجاريّة، وعاود بعض الشباب الاشتباك بالحجارة مع قوات الأمن في القصرين المضطربة منذ عدة أسابيع، وقد فرقتهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وقد عاد الهدوء إلى أحياء في عدة ولايات تونسية بعد مواجهات متكررة وعمليات بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان الذين وصفتهم السلطات الأمنية التونسيّة بالمخربين.

وما ينبغي ذكره أنّ المتحدث الرسميّ باسم وزارة الدفاع التونسيّة، محمد زكري، أكّد انتشار وحدات من الجيش التونسيّ أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في محافظات سوسة وسليانة وبنزرت والقصرين، تحسبا لوقوع أعمال شغب قد تطال تلك المنشآت، وأوضح أن قوات الجيش بصدد المشاركة في دوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد، بعد أن توسعت رقعة المواجهات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لتشمل أحياء في مدينة القصرين ومدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد في الوسط الغربيّ ومدينة باجة شمالي البلاد.

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أوقفت على إثر هذه الأحداث أكثر من 600 شخص أغلبهم قاصرون، ضالعين في أعمال شغب، في حين سُجل عدد من الإصابات في صفوف قوات الأمن وفق المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسيّة، التي قالت أنّه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ"المنحرفين" الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ "أعمال إجرامية" تشمل نهب أملاك عامة وخاصة.

علاوة على ذلك، لم تُرفع خلال التظاهرات العنيفة أيّ شعارات سياسية أو مطالب اجتماعيّة، لكن تخللها نهب بعض المحال التجاريّة ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك، في ظل التوترات السياسيّة والاجتماعيّة والأزمة الاقتصاديّة التي رفعت نسبة البطالة بين الشباب في تونس إلى نحو 30%، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً تظهر احتجاز قوات الأمن أموالاً ومخدرات وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.

ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركيّة، نقلاً عن المتحدث باسم الداخلية التونسيّة خالد الحيوني، فإنّ القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة أم لا، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة سياسيّة عن دعمها لهذه التحركات التي تأتي بعد احتجاجات تطالب بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في عدة مناطق تونسيّة.

تحذير رئاسيّ

بالأمس، حذر الرئيس التونسيّ، قيس سعيد، الشباب في تونس من المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، خاصة وأنّهم لا يتحركون إلا في الظلام وهدفهم ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيهم لبث الفوضى ثم تجاهل الضحايا منهم، وذلك خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بمنطقة المنيهلة وسط تونس العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان هناك.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسيّة أنّ الرئيس توجه بكلمة دعا الحاضرين ومن بينهم الشباب التونسيّ إلى عدم التعرض إلى أيّ شخص كان، لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته، وأكّد على حق الشعب التونسيّ في العمل والحرية والكرامة الوطنيّة، وشدد على أنّ إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقيّة ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا لتحقيقها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مظاهرات في تونس زين العابدين بن علي قيس سعيد احتجاجات راعي غنم سليانة تونس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي