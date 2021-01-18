هاني زاده للوقت: التيارات الداخلية الفلسطينية وصلت إلى نقطة تشكل جبهة موحدة في الداخل ولم تعد تنتظر الدعم الخارجي

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  الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442

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في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟ بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته

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الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

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أخبار

الخارجية الايرانية ترفض بيان الترويكا الاوروبية حول مصنع اليورانيوم المعدني

الخارجية الايرانية ترفض بيان الترويكا الاوروبية حول مصنع اليورانيوم المعدني

الوقت- رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، بيان الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) حول مصنع اصفهان لليورانيوم المعدني.

وزير خارجية قطر: حان الوقت كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الوقت- قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوقت قد حان كي تبدأ الدول الخليجية المحادثات مع إيران الآن.

اللواء سلامي: العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المقدس جعل الشعب الإيراني اكثر قوة وعزة.

سقوط طائرة مروحية للجيش الامريكي جنوب الحسكة السورية الوقت- قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

الحشد الشعبي يسقط مفرزة داعشية في كمين نوعي في ديالى الوقت- اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، سقوط مفرزة داعشية في كمين نوعي قرب ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.

ظريف: نحن سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أننا سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية، وقال: لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة امريكا إلى الاتفاق النووي؛ وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن، ولم يحصل أي حدث آخر.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر! الوقت-أعلن اللواء محمد باقري، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال المؤتمر الوطني لحفظ آثار الدفاع ا

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"! الوقت-شبه مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"الحشرة"

حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟ الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشر مساء اليوم الاثنين، أنّ موسكو ستطرد دبلوماسيين

مسؤول عسكري إسرائيلي: جبهتنا الداخلية ضعيفة وسلاحنا الجوي فقد تفوقه لهذه الأسباب! الوقت-أعلن اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، في مقال له بموقع "ميدا" الإلكترون

رغم التطبيع السوداني-الاسرائيلي...سودانيون يتظاهرون ويحرقون العلم الاسرائيلي الوقت-قام متظاهرون سودانيون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، أمام مقر مجلس

مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن! الوقت-خرج العشرات من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين،

مرة جديدة أهالي الحسكة يثورون ضد "قسد" وقطع مياه الشرب الوقت-خرج المئات من أبناء مدينة الحسكة، ظهر اليوم الاثنين، في تظاهرة في ساحة الرئيس الراحل

مواصلة انتهاكاتها.. تركيا تقطع مياه الشرب عن اهالي الحسكة مرة أخرى الوقت- تستمر القوات التركية والجماعات الموالية لها في انتهاكاتها اللاإنسانية بقطعها مياه الشرب مرة اخرى عن مدينة الحسكة وريفها الغربي.

لتعزيز مراكز المراقبة... روسيا ترسل300 جندي إلى الحسكة في سوريا الوقت- أكد مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، ارسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة هناك.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا مشكلة تقنية لدينا لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية الوقت- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الاحد، ان المنظمة لا مشكلة تقنية لديها لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية، لافتا الى عدم التزام اميركا بالوعود وانها اذا ارادت العودة الى الاتفاق النووي فلابد ان تتأكد ايران من ذلك ولن يكون مثل السابق بان نلتزم نحن فقط.

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة الوقت- شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

الاحتلال يخشى فوز حماس في كل الساحات في البرلمان أو في الرئاسة الوقت- ذكر موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي في مقال للكاتب الصهيوني نوعام أمير أنه في كيان الصهيوني يجب عليهم أن يدركوا أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية ستنطبق أيضًا على قطاع غزة وعلى شرق القدس وربما أيضاً على الممثليات في الخارج.

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مقابلات
هاني زاده لـ "الوقت"؛

هاني زاده للوقت: التيارات الداخلية الفلسطينية وصلت إلى نقطة تشكل جبهة موحدة في الداخل ولم تعد تنتظر الدعم الخارجي

الثلاثاء 5 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
هاني زاده للوقت: التيارات الداخلية الفلسطينية وصلت إلى نقطة تشكل جبهة موحدة في الداخل ولم تعد تنتظر الدعم الخارجي
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الوقت- وفقاً لاعلان محمود عباس، ستجرى انتخابات جديدة في فلسطين في الأشهر القليلة المقبلة. ووفقاً للمرسوم الرئاسي للسلطة الفلسطينية، ستجرى ثلاث جولات من الانتخابات النيابية في 22 مايو والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو وإذا لم يتم انتقال انتخابات المجلس التشريعي إلى الجولة الثانية، ستجرى انتخابات مجلس الأمة في 31 أغسطس. والآن يواجه هذا القرار، الذي يبدو أنه نتيجة اتفاق بين حماس وفتح، جدلًا حول أسبابه وأبعاده وإمكانية تنفيذه. ومن أجل متابعة هذه القضايا أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة مع حسن هاني زاده الخبير في الشؤون الفلسطينية.

يعتقد حسن هاني زاده، الخبير في الشأن الفلسطيني فيما يتعلق بأبعاد وسياق الاتفاق بين حماس وفتح على إجراء انتخابات جديدة، أن هذه الأوامر وطلب عباس تستند إلى ثلاث حقائق سياسية وميدانية. حيث يتعلق المستوى الأول بنهاية إدارة دونالد ترامب ووصول جو بايدن إلى السلطة. وقف ترامب في السابق إلى جانب الكيان الصهيوني بكل امكاناته وضغط كثيرا على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، يمكن الاشارة الى أفعاله في تعريف القدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني، وصفقة القرن وحصار غزة، لكن تغيير الرئيس في البيت الأبيض، أدى إلى تغييرات في المعادلة السياسية لفلسطين.

وأضاف: "على المستوى الثاني، يمكن أن نذكر الانتخابات النيابية الجديدة المبكرة للكيان الصهيوني والمقرر إجراؤها للدورة الرابعة خلال العامين الماضيين. في هذه الانتخابات، سنرى على الأرجح تغييرا في هيكل السلطة ونهاية عمل نتنياهو. وعلى المستوى الثالث، لا بد من التركيز على عملية "المصالحة الوطنية" في فلسطين. وبالنظر إلى تعرض حماس والجهاد الإسلامي لضغوط كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، يبدو أنهما سيتمكنان من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الأمة الفلسطيني في الانتخابات المقبلة. ويبدو أن هذه ستكون آخر انتخابات سيجريها محمود عباس، ومن المحتمل أن نرى تغييرات كبيرة في هيكل سياسة السلطة الفلسطينية".

وقال الخبير في الشؤون الإقليمية حول تاثير اتفاق حماس وفتح على التحولات السياسية في فلسطين: "في كل مرة تدخل حركتا فتح وحماس في مشروع للمصالحة الوطنية، نشهد تشكيل تكتل قوي ضد الكيان الصهيوني، وأضاف انه في ظل الوضع الراهن، يعتقد الشعب الفلسطيني أنه فقد مكانته السياسية وهيبته، وأن دولًا مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وحتى السعودية دخلت سراً في هذه العملية. لذلك، يبدو أن اعتماد الشعب الفلسطيني انعطف على الداخل فقط، ولن يعلق الشعب والحركات الفلسطينية أي أمل على هذه الأنظمة العربية الرجعية. وبالتالي يبدو الآن أن التيارات الداخلية الفلسطينية وصلت إلى نقطة تشكل فيها جبهة موحدة في الداخل ولم تعد تنتظر الدعم الخارجي. وهذا يمكن ان يكون فعالا جدا في تقوية جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني ".

وفي تقييمه لدور السعودية في مستقبل التطورات الفلسطينية، يعتقد هاني زاده أن النظام السعودي وقادته فقدوا مكانتهم بين الشعب الفلسطيني والتيارات السياسية بسبب علاقاتهم السرية مع الكيان الصهيوني، والآن فان ما يحدث في فلسطين يتجاوز إرادة كل الدول العربية حيث يبدو الآن أن السعودية وغيرها من الأنظمة العربية الرجعية لن يكون لها دور في المعادلة السياسية الفلسطينية في المستقبل.

وقال الخبير في الشأن الفلسطيني في ختام تصريحاته حول إمكانية تطبيق الاتفاق بين حماس وفتح فيما يتعلق باجراء الانتخابات "إذا أجريت انتخابات، يبدو أن القوة ستتدفق تدريجياً إلى حماس ويبدو أن حماس ستفوز بمقاعد أكثر في البرلمان المقبل، لأن التراجع الكبير لفلسطين بسبب خيانة الأنظمة العربية، سيصبح دور حماس في بناء جبهة قوية ضد أعمال تل أبيب أكثر بروزا الآن".

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فلسطين انتخابات الكيان الصهيوني

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