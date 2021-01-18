رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

الوقت-أعلن اللواء محمد باقري، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال المؤتمر الوطني لحفظ آثار الدفاع المقدس ونشر قيمه اليوم الإثنين، إن النظام الذي أراد هزيمة إيران منذ عام خسر اليوم.

وأكد باقري على أن بلاده تأخذ تهديدات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في أيامه الأخيرة بنحو جدي، موضحاً أن إيران أعلنت في المناورات الأخيرة التي أجرتها جاهزيتها وقدرتها على الدفاع.

وفي السياق، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، إن "الأمر المقلق هو أن نفس الرجل، ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية، وهو مصدر قلق أمني للمجتمع الدولي بأكمله".

باقري اعتبر أن تحليق طائرتين من طراز "B-52" الأميركية في المنطقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 "ليس له قيمة من الناحية العسكرية".

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأميركية في تقرير موسع لها آنذاك أن قاذفتين أميركيتين من طراز "B-52" قد حلقتا في مهمة ذهاب وإياب لمدة تزيد عن 30 ساعة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لإرسال تحذير جديد إلى إيران.

وأضاف "لقد شهدنا خلال الشهر الأخير من العام الماضي أن حاملة الطائرات وحاملة المروحيات الأميركيتين، غادرتا منطقة الخليج الفارسي وكذلك الغواصة جورجيا، واستقرت هذه القطعات على مسافة أكثر من ألف كيلومتر عن السواحل الإيرانية".

اللواء باقري اعتبر أن "تحركات العدو بهذه الصورة وتسميتها باستعراض القوة، يظهر مدى خوفهم من القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية تعلم جيداً بأن العدو غير قادر على فعل أي شيء مقابل استعداداتها للرد على كل التهديدات المعادية".

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تطرق إلى المناورات للقوات المسلحة الإيرانية، وأوضح أن الـ20 يوماً الماضية، شهدت أكثر من 10 مناورات برية وبحرية، وفي مجال الدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة، وكذلك الصواريخ البالستية.

وأكد باقري في الختام "ستكون لدينا مناورات للقوة البرية خلال الأيام المقبلة، لإثبات استعداد قواتنا المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد ومصالحها الوطنية".