الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

الوقت-شبه مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"الحشرة"، وذلك في معرض تنديدها مجدداً بالعقوبات الأميركية الأخيرة بما يتعلق بـ"هونغ كونغ".

وفي معرض رد الصين على العقوبا، قال المكتب إن "تطور هونغ كونغ من الفوضى إلى الاستقرار لا يمكن وقفه".

وتابع "أمثال بومبيو ليسوا سوى حشرات سرعوف (فرس النبي) مضحكة تحاول دون جدوى وقف عجلة التاريخ". ويعود التشبيه إلى مثل صيني قديم لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها.

كما ندد المكتب بالعقوبات الأميركية بوصفها "حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى" وحض بومبيو على "وقف العرض" في إشارة إلى مغادرته المرتقبة من الوزارة.

وبومبيو، أحد صقور الإدارة الأميركية وسياستها تجاه الصين، كشف في الأيام الأخيرة له في الإدارة عن عدد من الإجراءات التي تستهدف بكين قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء.

ومن بين تلك الإجراءات عقوبات جديدة تطال 6 مسؤولين من بينهم الممثل الوحيد لهونغ كونغ في أكبر هيئة تشريعية في الصين، رداً على التوقيفات الأخيرة التي طالت 55 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية.

من جهتها، نددت يوم السبت حكومة هونغ كونغ بالعقوبات بوصفها "صادمة ووقحة وحقيرة"، في تكرار لخطاب بكين.