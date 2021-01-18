حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟

الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشر مساء اليوم الاثنين، أنّ موسكو ستطرد دبلوماسيين هولنديين اثنين رداً على الخطوة المماثلة التي اتخذتها هولندا في كانون الأول/ديسمبر الماضي حيال دبلوماسيين روسيين اثنين متهمين بـ"التجسس".

وبحسب البيان فانه "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي أن يطرد من روسيا الاتحادية دبلوماسيين اثنين من سفارة هولندا لدى موسكو"، مشيرةً إلى أنّ مذكرة في هذا الاتجاه سُلّمت الاثنين إلى القائم بأعمال هولندا في العاصمة الروسية.

كما أكّدت الخارجية الروسية على أنّ لدى الدبلوماسيين الهولنديين أسبوعين لمغادرة الأراضي الروسية.

وكان جهاز الاستخبارات الهولندية أعلن أنّ القرار جاء بعد "إنشاء شبكة تجسس في هولندا تستهدف صناعة التكنولوجيات المتقدمة، متّهمة بذلك المواطنين الروسيين المعتمدين في هولندا كدبلوماسيين في السفارة الروسية لدى لاهاي، بأنهما ضابطان تابعان لأجهزة الاستخبارات الخارجية الروسية".

ووصفت الخارجية الروسية اتهامات السلطات الهولندية بـ"الكاذبة والمستفزّة".

وهذا النوع من القضايا قد ازداد في أوروبا في الأشهر الأخيرة الماضية، وشملت بلغاريا والنمسا وتشيكيا والنروج، على خلفية توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية.