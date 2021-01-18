رغم التطبيع السوداني-الاسرائيلي...سودانيون يتظاهرون ويحرقون العلم الاسرائيلي

الوقت-قام متظاهرون سودانيون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم رفضاً "لاتفاقيات أبراهام" صباح اليوم الأحد، باحراق العلم الإسرائيلي وسط الخرطوم، رفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلامية سودانية فان المحتجين قد اعلنوا إنهم يمثلون "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" وحملوا لافتات كتب عليها "التطبيع خيانة" و"التطبيع جريمة" و"التطبيع ابتزاز أميركي مقابل الخضوع للأميركان".

وفي التفاصيل، تجمّع المحتجون أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء مرددين هتافات تندد بتوقيع السودان في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على اتفاقية "أبراهام" للتطبيع مع "إسرائيل"، برعاية إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرق العلم الإسرائيلي تعبيراً عن رفض المحتجين للتطبيع.

وخلال المظاهرة، ردد المحتجون هتافات بينها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"حكومة التطبيع تسقط بس"، و"استقالة.. استقالة.. يا حكومة العمالة".

يذكر أنه في السادس من كانون الثاني/يناير وخلال زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للخرطوم، وقّع السودان اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، تزامناً مع حصوله على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، وذلك بعد بضعة أسابيع من شطب الخرطوم من قائمة الدول المتهمة أميركياً بتمويل الإرهاب.