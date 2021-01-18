مجدداً نصار ترامب بالسلاح أمام كونغرس ميشيغن!

الوقت-خرج العشرات من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، في تظاهرة أمام مبنى الكونغرس في ولاية ميشيغان مدججين بأسلحتهم وعتادهم العسكري.

وقالت وسائل إعلامية أمريكية مساء أمس الأحد وقوع العديد من الإصابة جرّاء حادث إطلاق نار في مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.

وفي هذا السياق، اعتقلت شرطة الكابيتول رجلاً من ولاية فيرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة وسط واشنطن يوم الجمعة الماضي، يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدساً وأكثر من 500 طلقة.

ويستعد ترامب لإصدار نحو 100 عفو، وتخفيف أحكام غداً الثلاثاء. ونقلت قناة أميركية عن مصادر مطلعة أن ترامب يعتزم اتخاذ عدد كبير من قرارات العفو تشمل مجرمين ومطربي الراب البارزين وغيرهم.

وأشارت القناة إلى أنه عقد اجتماعاً أمس الأحد في البيت الأبيض لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو التي سيصدرها.

وتعيش معظم عواصم الولايات المتحدة الأميركية على وقع حالة تأهب أمني قصوى، مع قرب انتهاء ولاية ترامب، في ظل مخاوف من حدوث تظاهرات، تتزامن مع موعد تنصيب بايدن بعد غدٍ الأربعاء.