محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا؛ من اللقاحات إلى الطاقة النووية

الوقت-وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ، الخميس ، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيصل بن فرحان إلى روسيا منذ تعيينه وزيراً للخارجية في أكتوبر 2019. ومن المنتظر أن يبحث الوفد السعودي خلال الزيارة مختلف القضايا مع المسؤولين الروس ، بما في ذلك العلاقات الثنائية ، والتعاون في مجال الطاقة والمال ، والتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مفاوضات الطاقة: من الأحفوري إلى الذري

من أهم مواضيع النقاش لوزير الخارجية السعودي في موسكو قضايا الطاقة. تعد المملكة العربية السعودية وروسيا من بين أهم منتجي النفط في العالم ، وفي السنوات الأخيرة ، مع انخفاض السعر العالمي لهذه السلعة الاستراتيجية ، كان كلا البلدين يتعاونان في أوبك بلس لإدارة إمدادات النفط إلى السوق والتحكم في الأسعار.

وبينما تعارض المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط ، فقد أعلنت مؤخرًا أنها ستخفض طواعية إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا بين فبراير ومارس. وفقًا لاتفاقيات أوبك بلس في ديسمبر 2020 ، يمكن لروسيا وكازاخستان زيادة الإنتاج إلى 75 ألف برميل يوميًا في فبراير و 65 ألف برميل أخرى في مارس. ( روسيا 65 ألف برميل يوميًا وكازاخستان 10 آلاف برميل يوميًا).

ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، الذي يمثل بلاده في اجتماعات أوبك بلس ، الانخفاض المفاجئ في إنتاج السعودية بأنه "هدية العام الجديد" لسوق النفط.

لكن المملكة العربية السعودية تحاول أيضًا إقناع موسكو بالحفاظ على مستوى إنتاجها الحالي. وعارضت موسكو الطلب ، حيث كرر وزير الطاقة الروسي التزامه باتفاق أوبك بلس وقال إنه يريد زيادة إنتاج النفط تدريجيا تماشيا مع الاتفاقات الأولية.

بعد هذا الإعلان ، ارتفع سوق نفط برنت بنسبة 5٪ إلى 53 دولارًا للبرميل وغرب تكساس إلى 49 دولارًا للبرميل. ومن المقرر عقد الاجتماعات القادمة لهذه المجموعة في 4 مارس لتحديد مستوى الإنتاج في أبريل.

وفي هذا السياق ، أبلغ لافروف في مؤتمر صحفي "ننسق إجراءاتنا مع السعودية في أسواق الهيدروكربونات العالمية بما في ذلك في إطار أوبك بلس الذي له تأثير واضح على أسعار النفط." تدرس لجنة الوزراء المشتركة ، وهي هيئة استشارية برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونوفاك ، وزير الطاقة الروسي ، آفاق السوق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أيضا إنها "عقدت العزم" في محادثات موسكو على تعزيز الشراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار السعودي ، الذي استثمر حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار في مشاريع مشتركة.

في غضون ذلك ، تعود إحدى القضايا البارزة في مناقشة مشاورات الطاقة بين الجانبين إلى طموحات الطاقة النووية في الرياض ، والتي تمت متابعتها بقوة في عهد محمد بن سلمان.

لا يزال البرنامج النووي السعودي في مهده وتخطط البلاد لبناء 16 مفاعلًا نوويًا خلال العشرين عامًا القادمة. في عام 2017 ، توصلت روسيا والسعودية إلى اتفاق بشأن التعاون النووي ، أعلنت بموجبه شركة روسيا أتوم التعاون مع الرياض في مجال المفاعلات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن استخدامها في كل من توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر كما سيتم تدريب الكوادر السعودية.

تكثفت طموحات بن سلمان النووية مع إنشاء محطة الطاقة النووية الإماراتية ، وفي غضون ذلك ، كان ولي العهد السعودي يأمل في الحصول على رخصة التخصيب في عهد ترامب. أصبحت هذه القضية الآن أكثر صعوبة من ذي قبل مع ذهاب ترامب ووصول بايدن إلى السلطة بسبب إمكانية خلق سباق نووي في المنطقة. ومع ذلك ، فإن خطة التعاون النووي ، كجزء من أجندة زيارة وزير الخارجية السعودي ، تهدف بلا شك إلى الضغط على واشنطن ، وتبعث برسالة مفادها أن الرياض ستدرس إقامة شراكة مع خصوم أميركيين آخرين مثل روسيا والصين إذا لم تتعاون الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى ، تحاول الرياض إرسال رسالة إلى واشنطن مفادها أن لديها مخاوف في حالة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ، وإذا تم تجاهل هذه المخاوف ، ستتجه السعودية إلى الأسلحة النووية.

قضية التعاون بشأن لقاح كورونا روسي الصنع هي قضية بارزة أخرى في مشاورات فيصل فرحان في موسكو. يشار إلى أن الشركات السعودية تدرس العمل على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح Sputnik V الروسي وتوطين إنتاجه في المملكة.

وهذا يشير إلى أنه بخلاف شكوك وسائل الإعلام الغربية في نجاعة اللقاح الروسي والترويج لفاعلية اللقاحين الأمريكي والبريطاني ، فإن حلفاء الولايات المتحدة ، نظرًا لارتفاع معدل الوفيات في هذه الدول ، يرغبون أيضًا بشراء لقاحات من دول أخرى.

الخلافات في وجهة نظر السلام الإقليمي

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الرياض بعد المصالحة العربية ، ومن الواضح أن السعودية بدأت تحركاتها الدبلوماسية للانتقال إلى أجواء ما بعد المصالحة.

وفي هذا الصدد ، كان بحث القضايا الإقليمية جزءًا من مشاورات الوفد السعودي في موسكو. ومن بين هذه القضايا المهمة السلام والاستقرار في المنطقة ، والتي أظهرت تصريحات مسؤولي البلدين الفجوة العميقة بين وجهات نظر الجانبين.

أعرب لافروف ، الخميس ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي ، عن اهتمام روسيا ببدء حوار طبيعي بين إيران ودول الخليج ، وتحقيق إجراءات بناء الثقة بين الجانبين ، وهو أحد أهداف مفهوم الأمن الجماعي التي وافقت عليها روسيا لدول الخليج.

وفي هذا الصدد ، اتهم وزير الخارجية الروسي الإدارة الأمريكية الحالية بعرقلة بدء مثل هذه المحادثات. في الواقع ، أيدت موسكو وجهة نظر إيران في السلام في الخليج ، أي محادثات الجوار دون تدخل القوى فوق الإقليمية ، وألقت باللوم على مصدر التوترات ليس على إيران ولكن على آراء القادة السعوديين بشأن مشاركة الولايات المتحدة في القضايا الإقليمية.