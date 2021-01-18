مواصلة انتهاكاتها.. تركيا تقطع مياه الشرب عن اهالي الحسكة مرة أخرى

الوقت- تستمر القوات التركية والجماعات الموالية لها في انتهاكاتها اللاإنسانية بقطعها مياه الشرب مرة اخرى عن مدينة الحسكة وريفها الغربي.

وأوضح مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن القوات التركية منعت عاملي محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون شخص من أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي من مصدر المياه الوحيد.

يشار إلى أن القوات التركية عمدت إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك أكثر من 18 مرة في ريف الحسكة الشمالي نهاية شهر تشرين الأول عام 2019 ناهيك عن اعتدائها المستمر على البنى التحتية ومحطات وشبكات نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية للتضييق على الاهالي وتهجيرهم من مناطقهم عبر حرمانهم من سبل الحياة فيها.