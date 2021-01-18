رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا مشكلة تقنية لدينا لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية

الوقت- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الاحد، ان المنظمة لا مشكلة تقنية لديها لتنفيذ قرار البرلمان بتخفيف بعض القيود النووية، لافتا الى عدم التزام اميركا بالوعود وانها اذا ارادت العودة الى الاتفاق النووي فلابد ان تتأكد ايران من ذلك ولن يكون مثل السابق بان نلتزم نحن فقط.

وفي حوار مع الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، حول الحظر والاتفاق النووي، قال علي اكبر صالحي: ان الحظر الاميركي ضدنا هو امر جائر ولابد من رفعه وان الموضوع النووي انما هو مجرد ذريعة، لان اساس مشكلة مع ايران تكمن في عدم تقبلهم نظام الحكم الاسلامي في ايران.

وبشأن تبعات قرار البرلمان لالغاء التزامات الاتفاق النووي خطوة خطوة، اوضح صالحي: ان هذا القرار ياتي استمرارا للخطوات الخمس التي اتخذتها الحكومة سابقا لتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي ردا على عدم تنفيذ الاطراف الغربية لالتزاماتها بالاتفاق وانسحاب اميركا منه واعادة فرض الحظر على ايران.

واردف اننا ليست لدينا مشكلة تقنية لتنفيذ قرار البرلمان حيث اوصلنا نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة خلال 24 ساعة، حيث ننتج يوميا قرابة نصف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ونقوم بتخزينه لاستخدامه لمفاعل طهران، مبينا انه اذا التزمت الاطراف الاخرى بالاتفاق فسنعود الى تنفيذ التزاماتنا وهذا ما اكده قائد الثورة في خطابه الاخير.. ولن يكون الامر كالسابق بان نلتزم لوحدنا بالاتفاق.