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أخبار

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

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أخبار

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الإثنين 4 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات على قطاع غزة
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الوقت- شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال أغارت عدة مرات أرض زراعية إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

وذكر الشهود، أن طائرات الاحتلال هاجمت أراضٍ زراعية وأخرى فارغة في المنطقة الشرقية ما بين خانيونس ورفح جنوب القطاع، وأرض زراعية في منطقة القرارة شمال شرقي خانيونس.

وكان ناطق عسكري "إسرائيلي"، زعم أن صاروخين أطلقا حوالي الساعة الثانية والنصف فجرًا من قطاع غزة تجاه المنطقة الساحلية من مدينة أسدود بدون إصابات أو أضرار، أو تفعيل صفارات الإنذار.

وفي وقت لاحق، قال الناطق العسكري، إنه تم مهاجمة ورشات لحفر الأنفاق تابعة لحماس ردًا على إطلاق الصاروخين.

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