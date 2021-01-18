تحالف الفتح: صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب

الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قادة النصر مثير للاستغرب، لافتا الى ان البرلمان قال كلمته بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلد ويواصل ضغوطه لتنفيذ القرار.

وقال الفتلاوي، ان "صمت رئاسات العراق على عملية اغتيال قادة النصر يثير الكثير من الاستغراب، اذ ينبغي اتخاذ موقف صريح وقوي ازاء الجريمة الاميركية".

واضاف ان "ملامح الجريمة الاميركية واضحة وينبغي احقاق الحق وعدم الانصياع لاي ضغوط داخلية وخارجية ازاء محاسبة مرتكبيها، خاصة ان اميركا اعترفت صراحة بتنفيذها".

وبين ان "البرلمان يواصل ضغوطه على الحكومة من اجل تنفيذ القرار الخاص بانهاء الوجود الاجنبي في العراق، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات بحق الشعب العراقي".