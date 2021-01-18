ظريف يدعو الإدارة الأمريكية للاهتمام لصحة مواطنيها بدلاً من تخويف إيران

الوقت- دعا وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، الادارة الامريكية الى الاهتمام بصحة مواطنيها من مؤدي الضرائب بدلا من انفاق المليارات لمحاولة تخويف ايران.

وفي تغريدة له على تويتر تعليقا على دوريات قاذفات بي52 الاميركية في الخليج الفارسي، كتب محمد جواد ظريف، مخاطبا ترامب: اذا كانت دوريات قاذفات بي52 بهدف تخويف ايران او تحذيرها، فإنه كان عليكم ان تنفقوا هذه المليارات من الدولارات من اجل صحة مؤدي الضرائب لديكم.

واضاف: في حين اننا لم نبدأ بحرب منذ اكثر من 200 سنة الا اننا لا نتردد في سحق المعتدين. فقط اسألوا اصدقاءكم المقربين الذين دعموا صدام.