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أخبار

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

الإثنين 4 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

الوقت-كشف تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة "هيمنة الدولار

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الوقت-كشف تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة "هيمنة الدولار" في الأسواق العالمية بعد مغادرة دونالد ترامب.

وبحسب كاتب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يرغب بتعزيز قيمة اليورو في الأسواق.

ونقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، وبحسب إحدى الوثائق التي تم الإطلاع عليها، جاء فيها إعتماد الأسواق العالمية بشكل كبير على الدولار، ومن المقرر طرح مسألة الاعتماد على الدولار قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

على أن يتم قبول أحد المشاريع الرئيسية في 19 كانون الثاني/يناير.

يذكر أن الوثيقة تتعلق بالتغلب على الصعوبات على غرار تلك التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد أن أعاد دونالد ترامب العقوبات ضد إيران، كما وتتحدث المبادرة عن الحاجة إلى حماية البلدان من "عواقب الاستخدام غير القانوني خارج الحدود الإقليمية" لمثل هذه التدابير.

وجاء في منشور المفوضية " كشفت سنوات رئاسة ترامب نقاط ضعفنا، ويجب علينا القضاء عليها. نحن نتحدث عن مكانة الاتحاد الأوروبي في العالم، وعن القدرة على امتلاك قدرة اقتصادية ومالية كافية".

ومن بين أمور أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة إلى إيجاد طرق لتعزيز دور اليورو على الساحة العالمية، على وجه الخصوص، من خلال الدروس المستفادة من وباء فيروس كورونا.

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دونالد ترامب الدولار اليورو جو بايدن الاتحاد الأوروبي

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