سوريا تزرع النخيل...هذا ما قاله وزير الزراعة

الوقت- أعلن حسان قطنا، وزير الزراعة السوري، ظهر اليوم الأحد عن خطة طموحة لزراعة مليون شجرة نخيل في البادية، موضحاً في تصريح له على هامش افتتاح دورة تدريبية أقامتها وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "إكساد"، أن اسيل، مقدراً مساحة تلك الأراضي بنحو 8 ملايين هكتار.

وتقام الدورة تحت شعار "إكثار نخيل التمر عبر تقنية زراعة النسج"، بالتعاون بين وزارة الزراعة السورية ومركز "إكساد" بحضور خبراء وباحثين من المركز ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية السورية وتستمر أربعة أيام.

وقال قطنا إن الوزارة أسست خلال السنوات الماضية مزارع لإنتاج الأمهات، لكنها غير كافية للتوسع بزراعة النخيل. وأضاف أن المجال الوحيد للتوسع يكون عبر إكثار النسج.

وشدد على الأهمية الكبيرة للدورة مع الدعوة للتركيز على استثمار هذه التقانة، والبدء بإنتاج هذه الغراس وبيعها للفلاحين وتشجير بساتين الأمهات والتوسع بهذه الشجرة في البادية.

من جهته، قال نصر الدين العبيد مدير عام "إكساد" إن الدورة تركز على موضوعين مهمين، إنتاج غراس النخيل من صنفي اللو والمجدول وهما من الأصناف عالية الإنتاج، وعلى إنتاج أصناف القمح المقاومة للجفاف. وأوضح أنه يتم العمل على استنباط سلالات مقاومة للجفاف أيضاً.