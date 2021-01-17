هجوم على مبنى القضاء في أفغانستان يودي بحياة قاضيتين

الوقت-قال المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم لوكالة فرانس برس، مساء اليوم أن قاضيتان تعملان في المحكمة العليا الأفغانية قتلتا بالرصاص في كابول صباح الأحد في أحدث عملية في سلسلة اغتيالات تطال شخصيات في المجتمع المدني منذ أشهر.

وقال أحمد فهيم "للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم وجرح سائقهما".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني "اتهم" حركة طالبان.

وقال قويم إن "مسلحين هاجموا سيارتهما"، مضيفاً أن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا. وأوضح أن "أكثر من مئتي قاضية يعملن في المحكمة العليا".

وكان هجوم استهدف المحكمة العليا في شباط/فبراير 2017 أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل و41 جريحاً في تفجير انتحاري وسط حشد من الموظفين.

واتهم أشرف غني الأحد حركة طالبان بشن "حرب غير مشروعة"، قائلاً في بيان أصدره القصر الرئاسي إن "الحكومة ما زالت ترغب في التأكيد لطالبان على أن العنف والإرهاب والوحشية والجرائم (...) لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في البلاد".

كما أضاف الرئيس الأفغاني أنه لإظهار رغبتها في إحلال السلام في أفغانستان، يتعين على طالبان "الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار".