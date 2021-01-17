اشتباكات في اريزونا توقع قتلى وجرحى

الوقت-قالت وسائل إعلام أميركية، ظهر اليوم الأحد، ان اشتباكات عنيفة قد وقعت اليوم في مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزوناز

وبحسب تقارير إعلامية فان مسؤول الإعلام في إدارة إطفاء الحرائق في فينيكس، سكوت دوغلاس، قال بأن الحادث وقع فجر اليوم الأحد، مؤكداً أن عدداً من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

كما أوضح المسؤول أن الشرطة تحقق في الحادث، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

هذا واعتقلت شرطة الكابيتول يوم أمس السبت، رجلاً من ولاية فيرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة وسط واشنطن أمس الجمعة، يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدساً وأكثر من 500 طلقة.