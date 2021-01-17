ظريف: الترويكا الأوروبية لم تفعل شيئاً للحفاظ على الاتفاق النووي

الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له مساء اليوم عبر "تويتر"، إن "الترويكا الأوروبية: بريطانيا، فرنسا وألمانيا، لم تفعل شيئاً للحفاظ على الاتفاق النووي".

ورداً على تصريحات نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، قال ظريف مخاطباً اياه: "هل تذكر مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون التي ولدت ميتة، أو عدم سداد المملكة المتحدة للديون التي أمرت بها المحكمة؟".

وشدد وزير الخارجية الإيراني أن "الاتفاق النووي حي بسبب إيران وليس بسبب الترويكا الأوروبية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال اليوم إن إيران بصدد الحصول على أسلحة نووية و"من الملحّ القول إن هذا يكفي"، داعياً للعودة إلى اتفاقية فيينا التي انسحب منها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً في 8 أيار/مايو 2018.

وفي مقابلة له مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، عبّر لودريان عن مخاوفه بشأن أنشطة إيران، داعياً إلى "رد فعل فوري"، وإلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015 بمجرد تسلّم الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته.

لودريان أضاف أن "إيران - أقول ذلك بوضوح - هي في صدد بناء قدرة نووية"، مشيراً إلى أن "هناك أيضاً انتخابات رئاسية في إيران في منتصف حزيران/يونيو المقبل، لذا من الضروري أن نقول للإيرانيين أنّ هذا يكفي وأن تُتّخذ الترتيبات اللازمة لعودة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقية فيينا".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "بخروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، اختارت إدارة ترامب الاستراتيجية التي وصفها ترامب بالضغط الأقصى على إيران. وكانت النتيجة أن هذه الاستراتيجية زادت فقط من المخاطر والتهديد، لذلك يجب أن نوقف هذه الآلية".

واعتبر أن "هذا لن يكون كافياً، وسيتطلب الأمر محادثات صعبة حول الانتشار الباليستي، وزعزعة إيران استقرار جيرانها في المنطقة". وشدد قائلاً: "أنا ملزم بالسرّيّة بشأن روزنامة هذا النوع من الملفات، لكنه أمر ملحّ".