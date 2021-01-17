غارة لطيران العدوان توقع شهيداً في مأرب

الوقت- استشهد مواطن يمني جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سيارته ،صباح اليوم الأحد، في محافظة مأرب.

وأوضح موقع "المسيرة نت" أن غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة المواطن محمد عبدالله أحمد الطالبي في منطقة الرِكز في مديرية ماهلية ما أدى إلى استشهاده بداخلها.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أمس السبت سلسلة غارات على عدة محافظات من بينها 5 غارات على مديرية صرواح مأرب.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في مختلف المحافظات اليمنية منذ ست سنوات في ظل صمت دولي.