السلطة القضائية الإيرانية: ‌لائحة اتهام مرتكبي اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني ستصدر قريباً

الوقت- قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن لائحة اتهام مرتكبي اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني ستصدر قريباً وسيتم معاقبة جميع مرتكبي الجريمة بمن فيهم ترامب.

وبشأن آخر إجراءات السلطة القضائية بشأن ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني، أوضح غلام حسين إسماعيلي أن الجناة في هذه القضية ليسوا من مواطني بلادنا بل هم أجانب، فقد ارتكب دونالد ترامب والتابعين له هذه الجريمة.

وأضاف، لقد قبل الجميع بقاعدة عدم بقاء أي مجرم دون عقاب، والحصانة السياسية والإفلات من العقاب أمر غير مقبول. من وجهة نظر القانون الدولي وأيضا من وجهة نظر الضمير العام، يجب محاكمة المجرم ومعاقبته.

وتابع، وفيما يتعلق بقضية الشهيد الجنرال سليماني، فقد تم اتخاذ إجراءات جيدة، ورفعت النيابة الدعوى، وتم تحديد كل من العوامل المؤثرة في الاغتيال، وتحديد دور كل منها. وسيتم اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية في محكمة طهران وفي المستقبل القريب سيتم إصدار لائحة اتهام للمتهمين وستبدأ محكمة خاصة في البت بالقضية.

وأردف قائلا، في العراق تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الصدد، والنظام القضائي العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق ترامب، مضيفاً، ان قضية الانتقام لها أبعاد مختلفة. ونحن كسلطة قضائية لن نقصر في ملاحقة هذه القضية.