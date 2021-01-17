طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية

الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت، 9 غارات على محافظات مارب والجوف وحجة وصعدة.

ففي مارب شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح. وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية خب والشعف.

وفي حجة شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض. أما في صعدة فشن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف.

وفي السياق ذاته رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 157 خرقاً بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى غارتين لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا.

وأضاف أن الخروقات شملت 21 خرقًا بقصف مدفعي و122 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.