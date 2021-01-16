إعلام العدو: قُدرة الصواريخ الدقيقة لحزب الله يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجية إسرائيلية

الوقت- ذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنّ حزب الله نجح حتى اليوم في مراكمة صواريخ دقيقة لمديات متوسطة وبعيدة، لافتة إلى أنّ "قُدرة الصواريخ الدقيقة لحزب الله يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجية إسرائيلية".

وبحسب موقع العهد الاخباري فقد تابعت وسائل إعلام العدو "يستطيع حزب الله إصابة قاعدة "هكريا" في "تل أبيب" حيث مقرّ وزارة الأمن وهيئة الأركان".

ولفتت إلى أنّ "التّقدير في "إسرائيل" هو أنّه يوجد في لبنان منشآت عدّة تحتوي على مكونات صواريخ دقيقة"، معتبرةً أنّ الهجمات التي تُنسب لـ"إسرائيل" في سوريا لم تمنع حزب الله من تصنيع صواريخه في لبنان.