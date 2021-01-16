حماس ترحّب بصدور مراسيم الانتخابات الرئاسية

الوقت- رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام فقد أكدت الحركة، في بيان لها مساء الجمعة، حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".

كما شددت "بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وتابعت أنه "لتحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

بدوره رحّب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بإصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوم الانتخابات، وعدّها خطوة إيجابية.

وقال دويك في تصريحات صحفية: "نريد انتخابات شفافة وضمانات بعدم تدخل الاحتلال لفرض وقائع على الانتخابات".

وطالب بخطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع؛ لتعزيز الثقة وإبداء نوايا صافية تجاه العملية الانتخابية.

ولفت دويك إلى أن ضمان نجاح العملية الانتخابية يكمن في تحقيق شراكة حقيقية، والترفع عن جميع الإجراءات التي من شأنها تعكير الأجواء الداخلية.

وأشار إلى أن رفع الإجراءات عن قطاع غزة أساس للتقدم نحو إيجاد حل وطني على مستوى الوطن.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر -مساء الجمعة- مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعدّ نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.