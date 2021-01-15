الرئيس التركي: تركيا لا تقبل أي إملاءات أمريكية بشأن تعزيز قدراتها في المجال الدفاعي

الوقت-شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريح صحفي عقب أداء صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، أن تركيا لا تقبل أي إملاءات بشأن تعزيز قدراتها في المجال الدفاعي.

وبحسب وسائل إعلامية تركية فان إردوغان قال: "لا نأخذ إذناً من أحد فيما يتعلق بتعزيز قدراتنا الدفاعية ولا نقبل إطلاقاً إملاءات حلفائنا في الناتو"، مضيفاً "لن نطلب من الولايات المتحدة الإذن للحصول على إمدادات جديدة من "إس-400".

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم مناقشة توريد منظومة ثانية من "إس-400" خلال المحادثات مع روسيا.

وفي وقت سابق، دعت تركيا إلى الحوار مع الولايات المتحدة لإطلاق محادثات جديدة بشأن شراء أنقرة منظومة دفاعات جوية روسية، وحثت واشنطن على وضع العقوبات جانباً.

يأتي ذلك بعدما ذكر موقع تابع لوزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين عقاباً لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية".

وكانت كشفت "روس أوبورون أكسبورت"، أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية. وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، خلال معرض "Army-2020"، إن "العقد تم توقيعه، ونحن نناقش مع شركائنا الأتراك حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد".