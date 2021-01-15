صحيفة ديلي ميل البريطانية: العاملون الصحيون الأمريكيون يحجمون عن التطعيم ضد كورونا خوفاً من الآثار الجانبية

الوقت- ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الآلاف من العاملين الصحيين والممرضات في أمريكا يرفضون تلقيحهم مع استمرار عملية توزيع لقاح كوفيد 19 في أمريكا، ووفقًاً لاستطلاع للرأي، قال نحو نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة كاليفورنيا ومستشفى في تكساس إنه لن يتم تطعيمهم، حيث يرفض 60 بالمئة من الموظفين في دار رعاية أوهايو تلقي التطعيم، و40٪ من العاملين الصحيين في لوس أنجلوس لا يتم تطعيمهم.

وتابعت الصحيفة: يقول المشاركون في الاستطلاع إنهم يخشون الآثار الجانبية الخطيرة للقاح، لقد نشروا ملصقات تقول إنهم يشعرون أنهم يعاملون مثل الفئران، كما يلقي الخبراء باللوم على المعلومات الخاطئة.

وأضافت: على الرغم من ندرة الآثار الجانبية التي تهدد الحياة، إلا أن بعضها يحدث خلال الأيام القليلة الأولى من التطعيم، واثنين من العاملين الصحيين في ألاسكا - أحدهما ليس لديه تاريخ من الحساسية - بعد دقائق من تلقي الجرعة الأولى، تسبب له اللقاح في صدمة تأقية، هذه المشكلة ليست مقصورة على أمريكا حيث اشتكى العاملون الصحيون الهولنديون من أنهم يعاملون مثل الفئران، لكن الوضع في أمريكا مريع، حيث يموت 3000 شخص بسبب المرض كل يوم، عملية التطعيم بطيئة أيضاً، حيث تلقّى 14 بالمئة فقط من 20 مليون شخص ممن كان من المقرر أن يتم تطعيمهم بحلول نهاية عام 2020 بحلول نهاية عام 2020 الجرعة الأولى قبل حلول العام الجديد.

وأردفت الصحيفة: يقول حاكم ولاية أوهايو مايك دواين إن 60 بالمئة من العاملين في دار رعاية المسنين يرفضون التطعيم حيث إن نحو 40 بالمئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في لوس أنجلوس و50 بالمئة من موظفي مقاطعة ريفرسايد يرفضون التطعيم على الرغم من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس /كوفيد 19/ وأولوية الحصول على اللقاح.

وقالت الصحيفة: تتوافر ملايين الجرعات من لقاح كورونا في أجزاء كبيرة من أمريكا، لكنها ظلت غير مستخدمة، ووفقاً لتوصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية للتطعيم، فقد تم إعطاء الأولوية لهؤلاء العمال لتلقي لقاح /كوفيد 19/ في جميع الولايات، وكان الهدف هو حماية الممرضات والأطباء وموظفي المستشفى الذين يقابلون مرضى /كوفيد 19/ بانتظام.

وتابعت: أعرب خبراء الصحة العامة عن أملهم في ألا تحمي أولوية تطعيم العاملين الصحيين من المرض فحسب، بل تقلل أيضاً من خطر انتشار المرض ومنع انهيار القوى العاملة في المستشفيات، ومع ذلك فإن احتمال رفض العاملين الصحيين تلقي اللقاح لم يكن متوقعاً، وقال "لا ننوي إجبارهم على فعل ذلك، لكنني أتمنى أن يكون هناك مزيد من الامتثال"، "رسالتنا اليوم هي: قد لا يعود هذا القطار مرة أخرى في أي وقت قريب: سنقوم أخيراً بإعطاء اللقاح للجميع، ولكن لديك الفرصة الآن ويجب أن تفكر حقاً في الحصول عليه"، وقال أحد العاملين الصحيين في نيوجيرسي إنه واثق من أنه وزملاءه سيحصلون على لقاح كوفيد 19 قبل حقنهم في الجمهور باسم "فئران التجارب".

وأردفت: قالت إبريل لو، وهي ممرضة في كاليفورنيا تبلغ من العمر 31 عاماً: "سأختار هذا الخطر - خطر الحصول على كوفيد أو خطر الحصول على لقاح غير معروف، أعتقد أنني أختار المخاطرة بالحصول على كوفيد ، يمكنني التحكم فيه ومنعه إلى حد ما باستخدام قناع ، رغم أن هذا ليس بنسبة 100٪."

واختمت الصحيفة بالقول: لا ينبغي أن يكون رفض الممرضات للتطعيم مفاجئاً لمسؤولي الصحة، وخاصة في كاليفورنيا فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Kaiser Family Health Foundation في 15 سبتمبر أن 29 بالمئة من اختصاصيي الرعاية الصحية لا يريدون التطعيم، ومع ذلك، فإن التطعيم الشامل الإلزامي لکوفيد 19 سيكون غير متوقع بل من غير المحتمل في حكومة بايدن.