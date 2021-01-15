اعلام إسرائيلي: بايدن سيكمل مسيرة ترامب في اتفاقيات التطبيع

الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في تقرير له نشر ظهر اليوم الجمعة، إن "مستشاري بايدن أوضحوا أنهم سيدفعون التطبيع بين "إسرائيل" ودول عربية قدماً".

ونقل الموقع العبري عن مسؤول "رفيع" في الخارجية الإسرائيلية وهو رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلياف بنيامين، قوله إن جهات في طاقم الرئيس الجديد جو بايدن نقلت رسائل إلى "إسرائيل"، مفادها أنهم "معنيون بدفع اتفاقيات تطبيع أخرى قدماً في المنطقة".

وأشار بنيامين الى "أنهم في القدس مستمرون في الاتصالات مع دول أخرى"، معتبراً أن "زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي إلى الإمارات والبحرين قد أجلت بسبب كورونا".

يأتي ذلك في وقت، قال السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، إنه من "المتوقع أن يكون بايدن مؤيداً لإسرائيل"، معرباً عن أمله في أن "يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات إبراهيم، التي وقعت بين "إسرائيل" وأربع دول عربية".

ولفت إلى أن "السعودية ستستمر في إقامة علاقات مع "إسرائيل" تحت الطاولة".

ويوم أمس نشر موقع "والاه" مقالاً عمّا تريده "إسرائيل" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في العلاقات التي تجمعها مع مصر والسعودية والإمارات، مؤكداً أن مسؤولين إسرائيليين سيطلبون من الإدارة الجديدة عدم الضغط على هذه البلدان بشأن قضايا حقوق الإنسان.

كذلك، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنه مع حلول عام 2020 وبداية عام 2021، هناك نقاش حول سقوط المزيد من قطع الدومينو، وانضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع "إسرائيل".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسطت "العام الماضي في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".