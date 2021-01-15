الحرس الثوري يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم

الوقت- أعلن المركز الإعلامي لقوات حرس الثورة، صباح اليوم الجمعة عن انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم في نسختها الـ15، بإجراء عمليات مشتركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

وبحسب المركز فانه تم إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض - أرض الباليستية، بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وأضاف المركز أنه جرت المرحلة الأولى من المناورات صباح اليوم الجمعة بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي حاجي زادة، وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية.

وختم بيانه قائلاً أنه تم في هذه المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة. يذكر أن صواريخ أرض - أرض الباليستية الجديدة مزودة برؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها من الجو، كما أنها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ.

وأعلن حرس الثورة في تموز/يوليو من العام الماضي بدء المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم" في المنطقة العامة للخليج ومضيق هرمز، وشملت المناورات هجوماً افتراضياً للقوتين البحرية والجوفضائية على مجسّم لحاملة طائرات أميركية.

وبعدها بأيام قليلة، أعلن الحرس في ختام المناورات أنها "تقدّم رسالة للدول الصديقة والجارة، وهي السلام والصداقة إلى جانب القوة والصلابة الثورية والأمن".

وكان قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني العميد أمير حاجي زادة كشف تفاصيل إطلاق الصواريخ الباليستية "من أعماق الأرض"، التي تتم للمرة الأولى في العالم ضمن مناورات "الرسول الأعظم" التي تنفذها بلاده في مياه الخليج.